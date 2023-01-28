В Польше почти в 10 раз вырос спрос на работников со знанием украинского — Finance.ua

В Польше почти в 10 раз вырос спрос на работников со знанием украинского Сегодня 08:42 — Личные финансы

В Польше почти в 10 раз вырос спрос на работников со знанием украинского

Начиная с августа 2022 года, в Польше фиксируют пиковый рост спроса на украиноязычных работников. Это связывается с тем, что на период январь-сентябрь 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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Как говорится в исследовании компании, еще несколько лет назад запросы среди работодателей на работников со знанием украинского в среднем составляли 200 — 250 в год. Уже во второй половине 2022 г. количество запросов уже превысило тысячу, и динамика продолжает расти.

Количество украинских компаний в Польше

В январе-сентябре 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний. В Польше насчитывается более 25 тыс. компаний, в которых по крайней мере одним из акционеров является украинская компания.

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По данным открытых источников, в Польше недавно открыли свои отделения: Новая Почта, Розетка, Haski Managment. Также анонсировали открытие monobank , Дsz.Бизнес, Документ, Украинский Католический Институт, Сеть GastroFamily (Белый налив, БПШ, Mushlya), рестораны: Черноморка, Галя Балувана, Пьяная вишня, Gaga. Торговые марки: Три медведя, Лимо, Spell Chocolatе, строительная компания Евродом/Нова и многие другие.

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«С августа 2022 года мы начали фиксировать количество запросов именно на украиноязычных работников. Украинцы в Польше желают работать с украинскими компаниями, по меньшей мере, из-за возможности оказаться в привычной языковой среде. К тому же это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине. В то же время и у украинских компаний также есть запрос работать с украинцами» — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В агентстве отмечают, что запросы украинских переезжающих бизнесов имеют свою специфику. Например, таких работников, как менеджеры по продажам, украинский бизнес ищет среди поляков или украинцев, хорошо владеющих польским языком. Однако если работа не требует внешней коммуникации, украинские компании стремятся нанимать украинцев.

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