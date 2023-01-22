Безопасное трудоустройство в Польше: о чем нужно помнить украинцам — Finance.ua
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Безопасное трудоустройство в Польше: о чем нужно помнить украинцам

Личные финансы
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Безопасное трудоустройство в Польше: о чем нужно помнить украинцам
Безопасное трудоустройство в Польше: о чем нужно помнить украинцам
По данным Польской пограничной службы, с начала войны в Польшу выехало 5,5 миллиона украинских беженцев. Все они могут легально работать на территории страны. При трудоустройстве нужно обращать внимание на специфику и знать законодательство, регулирующее рынок труда. Чтобы процесс поиска работы не стал отрицательным опытом, помните следующее:

За вас отвечает ваш работодатель

Именно работодатель отвечает за все бюрократические процессы и формальности. Он должен в течение первых двух недель после принятия украинца на работу сообщить о трудоустройстве в уездный центр занятости.

Ищите работу только на проверенных ресурсах

Мы рекомендуем обратить внимание на вакансии от уездных бюро труда. Дополнительно можно установить на смартфон приложение «ePraca» или самостоятельно обратиться в центр занятости. Также искать вакансии можно на специальных сайтах. Выбирайте только надежные ресурсы. К примеру:
jobs.pl;
pracuj.ol;
theprotocol.it;
Jooble;
Jobs4Ukraine;
Europa.jobs;
Eures Praca.

Просите о помощи, если это нужно

Если вы нуждаетесь в консультации, получите ее в центре службы занятости «Зеленая линия» на сайте или позвонив по номеру 195-24.

Безопасность — приоритет при трудоустройстве

К сожалению, в современном мире существует много предложений работы, которые могут грозить вашей безопасности. Соблюдайте основные правила и будете уверены, что выбрали правильного работодателя:
  • не работайте без подписания письменного договора, являющегося гарантией вашей защиты;
  • прочтите договор перед тем, как его подписать;
  • сообщите Национальную инспекцию труда, если работодатель обращается с вами некорректно.
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Трудоустройство через агентство

Ища работу через агентство, не забудьте подписать договор, указав условия работы, вознаграждение, льготы и другие важные условия. Если требуется консультация, обращайтесь в Государственную инспекцию труда.

Узнайте больше об особенностях трудоустройства в Польше

В трудовом договоре или гражданско-правовом контракте сумма заработной платы может быть указана как «брутто» или «нетто». Не стоит пугаться этих терминов:
  • «Брутто» — это сумма до вычета налогов, так что вы получите меньше, чем указано в договоре;
  • Нетто — это чистый доход, то есть сумма после вычета налогов и взносов.
Подробнее об этом и других тонкостях по трудоустройству в Польше можно узнать по ссылке. Кроме советов по безопасности и разнице между видами зарплат следует помнить, что трудовой договор и договор на выполнение конкретной работы или договор подряда — одни из самых популярных гражданско-правовых договоров в Польше.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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