В Польше нарушители ПДД могут уплатить штраф по частям: как это работает — Finance.ua

В Польше нарушители ПДД могут уплатить штраф по частям: как это работает Сегодня 09:10 — Мир

В Польше нарушители ПДД могут уплатить штраф по частям: как это работает

Польские водители, нарушившие правила дорожного движения, могут уплатить штраф частями, если сумма слишком велика для их бюджета.

Издание inpoland рассказывает , в каких случаях можно воспользоваться услугой.

Что учитывается при рассмотрении заявления

Процедура уплаты штрафа по частям является централизованной, ею занимается Первая налоговая администрация в Ополе.

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Подача заявки не гарантирует автоматическую возможность рассрочки погашения. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Налоговая тщательно анализирует ситуацию заявителя, учитывая ряд факторов, включая его финансовое и семейное положение, состояние здоровья.

Как воспользоваться услугой

Необходимо подать заявление, которое можно загрузить с веб-сайта Первой налоговой службы в Ополе. К заявлению необходимо приложить подтверждение уплаты государственного сбора в размере 10 злотых.

От уплаты этого сбора освобождаются только те люди, которые получают социальное пособие из-за малообеспеченности (при наличии актуальной справки).

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Также к заявлению следует приложить копию штрафа и документы, подтверждающие жизненную ситуацию заявителя (например, листок нетрудоспособности, трудовой договор, справка о безработице, пенсионное удостоверение и т. п. ).

В заявлении следует указывать конкретные суммы доходов и расходов. Важно объяснить, почему разовое погашение штрафа будет слишком большим бременем для бюджета заявителя.

Заявку на рассрочку можно отправить по почте в Мандатный центр в Нисе (ul. Stanisława Moniuszki 9/10, 48−300 Nysa) или онлайн: через платформу ePUAP или портал eUrząd Skarbowy. Также есть возможность подать документы в офис лично.

Глава Первой налоговой службы в Ополе имеет четко определенные полномочия в сфере штрафных санкций. Он не имеет права заменить штраф на общественные работы или другие виды наказания.

Его полномочия ограничиваются исключительно предоставлением облегчения погашения, например, отсрочкой срока платежа, списанием долга или разделением его на части.

inpoland По материалам:

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