В Польше налоговая может заблокировать банковские счета: причины — Finance.ua
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В Польше налоговая может заблокировать банковские счета: причины

Личные финансы
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В Польше налоговая может заблокировать банковские счета: причины
В Польше налоговая может заблокировать банковские счета: причины
В Польше налоговая может заблокировать счет компании, если есть подозрение в уклонении от налогов.
Об этом сообщает inPoland.
«У налоговой есть свои методы, как быстро взыскать с предпринимателей просроченные налоги. Одного решения достаточно, чтобы заблокировать счет компании на срок до трех месяцев», — говорится в сообщении.
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Как оказалось, налоговая может заблокировать счет предпринимателя, если есть подозрение в уклонении от уплаты налогов. Этот метод используется как превентивная мера, когда налогоплательщик имеет большую задолженность или когда есть подозрение, что предприниматель может попытаться скрыть или снять средства со счета.
Налоговая служба вправе начать исполнительное производство, если предприниматель не платит обязательные платежи в установленный срок после уведомления о задолженности. Блокировка средств может быть результатом открытия такого производства. Это происходит в случае неуплаты налоговых или публично-правовых обязательств.
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Следует обратить внимание на то, что средства на расчетном счете не защищены положениями статьи 54 Закона о банках. В таком случае налогоплательщик не имеет права на определенную сумму, освобожденную от ареста. Однако без согласия органа исполнительной власти можно снять средства со счета только для выплаты зарплаты работникам, алиментов или компенсаций, назначаемых при выходе на пенсию.
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Решение о блокировании счета принимает руководитель налоговой службы. Счет может быть заблокирован сроком до 72 часов с возможностью продления до трех месяцев, если есть подозрения на серьезные нарушения.
Налоговая никак не сообщает владельцу счета о действиях, совершаемых с его счетом.

Справка Finance.ua:

  • граждане Украины после начала полномасштабной агрессии россии в феврале 2022 года создали в Польше почти 8 тыс. малых и средних компаний, а еще более 50 тыс. зарегистрировались частными предпринимателями;
  • безработные, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование на открытие собственного бизнеса в Польше. Максимальная сумма помощи составляет 48,8 тысячи злотых. Эта возможность доступна также и украинцам;
  • налоговое законодательство Польши может казаться сложным, особенно для тех, кто недавно переехал в страну. Однако понимание основных принципов и своевременное исполнение налоговых обязанностей поможет избежать проблем и обеспечить стабильное финансовое положение.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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