Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес — Finance.ua

Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес
Безробітні, які зареєстровані у Міському центрі зайнятості, можуть отримати фінансування на відкриття власного бізнесу в Польщі. Максимальна сума допомоги становить 48,8 тисяч злотих. Ця можливість доступна також й для українців.
Про це пише UAinKrakow.pl.
Кошти виділяють у рамках конкурсів. Про них оголошують майже щомісяця на сторінках служб зайнятості.
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Щоб відкрити справу, учасники повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію чи досвід роботи. Чим більшій кількості критеріїв ви відповідаєте, тим більше у вас шансів на перемогу в конкурсі.
Куди можна витратити кошти від центру зайнятості:
- на юридичну допомогу, консультації та поради;
- на техніку та обладнання;
- на програмне забезпечення, сайт та рекламні матеріали (банери, вивіски, флаєри);
- на матеріали для виробництва;
- на придбання автомобіля;
- на обладнання або пристрої, безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності (меблі, дрібна побутова техніка).
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На які види господарської діяльності не поширюється грант:
- вантажні та пасажирські перевезення;
- видобуток корисних копалин;
- придбання акцій чи компаній;
- будівництво чи ремонт приміщень;
- розведення та купівля тварин;
- торгівля брухтом;
- онлайн-торгівля засобами харчування та дієтичними добавками;
- медична допомога (якщо ви не маєте спеціальної освіти);
- послуги з перманентного макіяжу та лазерної епіляції (якщо ви не маєте відповідної освіти);
- послуги з нанесення та видалення татуювань (якщо ви не маєте відповідної освіти);
- переробка та збут сільськогосподарської продукції;
- рибальство та аквакультура;
- автомобільний вантажний транспорт;
- купівля землі та нерухомості;
- виплата заробітної плати та внесків на соціальне страхування;
- діяльність гральних салонів;
- діяльність за межами Польщі;
- внутрішні, міжнародні та пасажирські перевезення.
Вимоги до кандидатів
Заявку можуть подавати як громадяни Польщі, так і іноземці. Однак вони повинні виконувати наступні критерії:
- бути зареєстровані як безробітні в Міському центрі зайнятості в Кракові;
- мати «Індивідуальний план діяльності» (Indywidualny Plan Działania) — документ, складений у Міському центрі зайнятості, який окреслює спосіб професійної активізації заявника;
- не мати відхилених пропозицій роботи з біржі праці у 2023−2024 роках без поважних причин;
- мати освіту, кваліфікацію чи досвід роботи у тій сфері бізнесу, у якій хочете працювати.
Перелік необхідних документів:
- заява;
- додаток на право власності на приміщення;
- індивідуальний план діяльності безробітного;
- додаток про те, що отримували раніше або не отримували допомоги de minimus.
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Копії документів, що підтверджують:
- освіту (атестат, диплом, додатки);
- кваліфікацію (сертифікати про закінчення курсів, ліцензії);
- досвід роботи (свідоцтва праці, трудові договори, контракти, довідки від роботодавця);
- наявність права на власність чи оренду приміщення, де здійснюватиметься підприємницька діяльність (попередній договір позики, оренди чи право власності);
- зобов’язання щодо відкриття бізнесу (попередні договори із суб’єктами господарювання та фізичними особами).
Всі копії документів мають бути польською мовою або засвідчені присяжним перекладачем.
Заяву разом з додатками можна подати двома варіантами на вибір:
- особисто — у Міському центрі зайнятості, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) або до поштової скриньки перед входом до центру зайнятості з написом Dziennik Podawczy;
- поштою (кур'єром) — на адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Kraków.
Відповідь на заявку буде надано в письмовій формі протягом 30 днів з дня подання. Якщо заяву розглянуть позитивно, учасників повідомляють про наступні етапи процедури письмово або телефоном.
Нагадаємо, за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Але вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1700 підприємств.
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