Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес — Finance.ua

Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес

Безробітні, які зареєстровані у Міському центрі зайнятості, можуть отримати фінансування на відкриття власного бізнесу в Польщі. Максимальна сума допомоги становить 48,8 тисяч злотих. Ця можливість доступна також й для українців.

Про це пише UAinKrakow.pl.

Кошти виділяють у рамках конкурсів. Про них оголошують майже щомісяця на сторінках служб зайнятості.

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Щоб відкрити справу, учасники повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію чи досвід роботи. Чим більшій кількості критеріїв ви відповідаєте, тим більше у вас шансів на перемогу в конкурсі.

Куди можна витратити кошти від центру зайнятості:

на юридичну допомогу, консультації та поради;

на техніку та обладнання;

на програмне забезпечення, сайт та рекламні матеріали (банери, вивіски, флаєри);

на матеріали для виробництва;

на придбання автомобіля;

на обладнання або пристрої, безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності (меблі, дрібна побутова техніка).

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На які види господарської діяльності не поширюється грант:

вантажні та пасажирські перевезення;

видобуток корисних копалин;

придбання акцій чи компаній;

будівництво чи ремонт приміщень;

розведення та купівля тварин;

торгівля брухтом;

онлайн-торгівля засобами харчування та дієтичними добавками;

медична допомога (якщо ви не маєте спеціальної освіти);

послуги з перманентного макіяжу та лазерної епіляції (якщо ви не маєте відповідної освіти);

послуги з нанесення та видалення татуювань (якщо ви не маєте відповідної освіти);

переробка та збут сільськогосподарської продукції;

рибальство та аквакультура;

автомобільний вантажний транспорт;

купівля землі та нерухомості;

виплата заробітної плати та внесків на соціальне страхування;

діяльність гральних салонів;

діяльність за межами Польщі;

внутрішні, міжнародні та пасажирські перевезення.

Вимоги до кандидатів

Заявку можуть подавати як громадяни Польщі, так і іноземці. Однак вони повинні виконувати наступні критерії:

бути зареєстровані як безробітні в Міському центрі зайнятості в Кракові;

мати «Індивідуальний план діяльності» (Indywidualny Plan Działania) — документ, складений у Міському центрі зайнятості, який окреслює спосіб професійної активізації заявника;

не мати відхилених пропозицій роботи з біржі праці у 2023−2024 роках без поважних причин;

мати освіту, кваліфікацію чи досвід роботи у тій сфері бізнесу, у якій хочете працювати.

Перелік необхідних документів:

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Копії документів, що підтверджують:

освіту (атестат, диплом, додатки);

кваліфікацію (сертифікати про закінчення курсів, ліцензії);

досвід роботи (свідоцтва праці, трудові договори, контракти, довідки від роботодавця);

наявність права на власність чи оренду приміщення, де здійснюватиметься підприємницька діяльність (попередній договір позики, оренди чи право власності);

зобов’язання щодо відкриття бізнесу (попередні договори із суб’єктами господарювання та фізичними особами).

Всі копії документів мають бути польською мовою або засвідчені присяжним перекладачем.

Заяву разом з додатками можна подати двома варіантами на вибір:

особисто — у Міському центрі зайнятості, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) або до поштової скриньки перед входом до центру зайнятості з написом Dziennik Podawczy;

поштою (кур'єром) — на адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Kraków.

Відповідь на заявку буде надано в письмовій формі протягом 30 днів з дня подання. Якщо заяву розглянуть позитивно, учасників повідомляють про наступні етапи процедури письмово або телефоном.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Але вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1700 підприємств.

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