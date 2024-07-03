Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес — Finance.ua
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Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес

Особисті фінанси
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Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес
Безробітні у Польщі можуть отримати до 48 тисяч злотих на власний бізнес
Безробітні, які зареєстровані у Міському центрі зайнятості, можуть отримати фінансування на відкриття власного бізнесу в Польщі. Максимальна сума допомоги становить 48,8 тисяч злотих. Ця можливість доступна також й для українців.
Про це пише UAinKrakow.pl.
Кошти виділяють у рамках конкурсів. Про них оголошують майже щомісяця на сторінках служб зайнятості.

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Щоб відкрити справу, учасники повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію чи досвід роботи. Чим більшій кількості критеріїв ви відповідаєте, тим більше у вас шансів на перемогу в конкурсі.

Куди можна витратити кошти від центру зайнятості:

  • на юридичну допомогу, консультації та поради;
  • на техніку та обладнання;
  • на програмне забезпечення, сайт та рекламні матеріали (банери, вивіски, флаєри);
  • на матеріали для виробництва;
  • на придбання автомобіля;
  • на обладнання або пристрої, безпосередньо пов’язані з веденням господарської діяльності (меблі, дрібна побутова техніка).

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На які види господарської діяльності не поширюється грант:

  • вантажні та пасажирські перевезення;
  • видобуток корисних копалин;
  • придбання акцій чи компаній;
  • будівництво чи ремонт приміщень;
  • розведення та купівля тварин;
  • торгівля брухтом;
  • онлайн-торгівля засобами харчування та дієтичними добавками;
  • медична допомога (якщо ви не маєте спеціальної освіти);
  • послуги з перманентного макіяжу та лазерної епіляції (якщо ви не маєте відповідної освіти);
  • послуги з нанесення та видалення татуювань (якщо ви не маєте відповідної освіти);
  • переробка та збут сільськогосподарської продукції;
  • рибальство та аквакультура;
  • автомобільний вантажний транспорт;
  • купівля землі та нерухомості;
  • виплата заробітної плати та внесків на соціальне страхування;
  • діяльність гральних салонів;
  • діяльність за межами Польщі;
  • внутрішні, міжнародні та пасажирські перевезення.

Вимоги до кандидатів

Заявку можуть подавати як громадяни Польщі, так і іноземці. Однак вони повинні виконувати наступні критерії:
  • бути зареєстровані як безробітні в Міському центрі зайнятості в Кракові;
  • мати «Індивідуальний план діяльності» (Indywidualny Plan Działania) — документ, складений у Міському центрі зайнятості, який окреслює спосіб професійної активізації заявника;
  • не мати відхилених пропозицій роботи з біржі праці у 2023−2024 роках без поважних причин;
  • мати освіту, кваліфікацію чи досвід роботи у тій сфері бізнесу, у якій хочете працювати.

Перелік необхідних документів:

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Копії документів, що підтверджують:
  • освіту (атестат, диплом, додатки);
  • кваліфікацію (сертифікати про закінчення курсів, ліцензії);
  • досвід роботи (свідоцтва праці, трудові договори, контракти, довідки від роботодавця);
  • наявність права на власність чи оренду приміщення, де здійснюватиметься підприємницька діяльність (попередній договір позики, оренди чи право власності);
  • зобов’язання щодо відкриття бізнесу (попередні договори із суб’єктами господарювання та фізичними особами).
Всі копії документів мають бути польською мовою або засвідчені присяжним перекладачем.

Заяву разом з додатками можна подати двома варіантами на вибір:

  • особисто — у Міському центрі зайнятості, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) або до поштової скриньки перед входом до центру зайнятості з написом Dziennik Podawczy;
  • поштою (кур'єром) — на адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31−72 Kraków.
Відповідь на заявку буде надано в письмовій формі протягом 30 днів з дня подання. Якщо заяву розглянуть позитивно, учасників повідомляють про наступні етапи процедури письмово або телефоном.
Нагадаємо, за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Але вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1700 підприємств.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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