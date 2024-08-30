Какая средняя зарплата в Польше — Finance.ua

Какая средняя зарплата в Польше Сегодня 16:05 — Личные финансы

Какая средняя зарплата в Польше

По данным GUS, средняя брутто-зарплата в секторе предприятий в июле 2024 года составила 8278,63 злотых (88 434,59 грн), что на 10,6% больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет inpoland.net.pl

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Однако занятость в этом секторе в годовом исчислении сократилась на 0,4%.

Как росли зарплаты

Как сообщили в Главном статистическом управлении, зарплаты в июле выросли на 10,6% в годовом измерении и на 1,6% в месячном.

Данные GUS также свидетельствуют о том, что занятость в июле снизилась на 0,4% по сравнению с прошлым годом, но по сравнению с июньскими показателями увеличилась на 0,1%.

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В июле 2024 года минимальная заработная плата выросла до 4300 злотых, то есть на 1,4%. по сравнению с январским повышением, когда она составляла 4242 злотых. Это также повлияло на изменение среднемесячной брутто-заработной платы в секторе предприятий.

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Среднемесячная начисленная заработная плата за июль на предприятиях номинально увеличилась по сравнению с июнем 2024 года на 1,6%. Такой рост обусловлен, в частности, выплатой мотивационных, квартальных и полугодовых премий и вознаграждений, в том числе мотивационных, квартальных и полугодовых, а также размером пособия при выходе на пенсию и надбавки к должностным окладам.

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Как пишет издание, рост заработной платы постепенно замедляется, правда, в основном это связано с уменьшением премий в горнодобывающей и энергетической сферах (в 2023 году премии были больше, потому что в прошлом году проводились выборы).

Рынок труда Польши

Данные о занятости свидетельствуют об «ухудшении состояния рынка труда». У польской промышленности сильные конкуренты, в частности Германия и быстро развивающиеся страны Азии. Однако эксперты утверждают, что масштабы ухудшения пока незначительны (в Польше, например, второй самый низкий уровень безработицы в ЕС после Чехии) из-за демографической ситуации и оттока мигрантов из Украины.

В такой ситуации компании неохотно сокращают рабочие места, опасаясь, что у них могут возникнуть проблемы с поиском работников, когда экономическая ситуация улучшится.

21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии — 20 500 грн, свидетельствуют данные Work.ua. Ранее мы писали , что в июле средняя зарплата на рынке труда в Украине составляетЕсли же анализировать исключительно гражданские вакансии — 20 500 грн, свидетельствуют данные Work.ua.

Наибольший рост в следующих категориях:

«Управление персоналом, HR» — 25 000, +9% к июню;

«Красота, фитнес, спорт» — 22 500, + 7%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 42 500, + 6%;

«Бухгалтерия, аудит» — 19 990, + 5%;

«СМИ, издательство, полиграфия» — 21 000, + 5%.

Напомним, 12 марта 2022 года Сейм Республики Польша принял Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, который сокращенно называют «спецзаконом о помощи» или «спецзаконом».

При этом граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года.

Получить вид на жительство на 3 года в Польше можно будет лицам, которые отвечают следующим условиям:

на 4 марта 2024 г. имели статус UKR;

на день подачи заявления на карту побыта имеют статус UKR;

имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.

Справка Finance.ua:

В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.

Вступившие в силу 1 июля этого года изменения в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны вводят новый путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины под временной защитой.

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