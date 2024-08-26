В Польше планируют ввести сокращенную рабочую неделю — Finance.ua
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В Польше планируют ввести сокращенную рабочую неделю

Личные финансы
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В Польше планируют ввести сокращенную рабочую неделю
В Польше планируют ввести сокращенную рабочую неделю
Правительство Туска планирует внести поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени в течение недели.
Об этом сообщает Euractiv.
Правительство Польши подтвердило, что до истечения срока своих полномочий в 2027 году внесет поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени.
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Ожидается, что работа по внесению поправок в Трудовой кодекс наберет обороты осенью и может быть завершена следующей весной, поскольку сокращение рабочего времени может помочь правящей коалиции в президентской избирательной кампании 2025 года.

Что предусматривают изменения

Изменения предусматривают либо введение четырехдневной рабочей недели, либо семичасовой рабочий день.
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«Будет определено, будет ли лучше сократить среднюю рабочую неделю с 40 до 35 часов, или ввести четырехдневную рабочую неделю», — заявила министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Демьянович-Бонк.

Сколько работают в Польше

По данным Евростата, поляки работают в среднем 40,5 часа в неделю, дольше всего в Евросоюзе после греков.
Средний показатель ЕС составляет 37,5 часа, а средний мировой показатель — 34,2 часа.
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Противники этой идеи утверждают, что в Польше демографический кризис. 15 лет назад на одного пенсионера работало четыре человека. Сейчас их менее трех, а к 2050 году их будет только двое.
Напомним, большое количество стран Евросоюза планирует переходить или уже начало переходить на 4-дневную рабочую неделю.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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