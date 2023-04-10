В Польше говорят, что импорт украинского зерна приостановили как минимум до июля — Finance.ua

В Польше говорят, что импорт украинского зерна приостановили как минимум до июля Сегодня 10:15 — Аграрный рынок

В Польше говорят, что импорт украинского зерна приостановили как минимум до июля

Импорт украинских зерновых в Польшу приостановлен «как минимум до июля».

Об этом заявил в эфире TVP Info заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

«ЕС не сделал ничего, чтобы помочь польским фермерам, а эффективность действий нового министра Роберта Телуса в первые часы (после назначения — Ред.) при поддержке как премьер-министра, так и президента, что стало также результатом переговоров с президентом Зеленским, показала, что мы способны договариваться с Украиной и временно приостановить импорт (зерновых из Украины. — Ред.), по крайней мере, до июля», — отметил Ковальский.

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Замминистра выразил мнение, что польско-украинская договоренность по делу зерна — это «только первый шаг». По словам Ковальского, его коалиционная партия «Солидарная Польша» твердо отстаивает позицию, что «на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины должна быть наложена пошлина».

«Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Вся продукция должна отправляться через Польшу, они не должны вредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис, связанный с продовольственной безопасностью», — констатировал Ковальский.

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Он также сообщил, что во вторник, 11 апреля, польский министр Телус встретится на границе с представителями аграрных организаций из пяти других стран.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время совместной пресс-конференции на границе с министром сельского хозяйства и развития села Польши Робертом Телусом заявил 7 апреля, что Украина приостановит к новому сезону экспорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Он отметил, что во время следующей встречи с польской стороной будут проработаны процедуры, связанные с экспортом украинской агропродукции.

По его словам, экспорт сможет производиться только с согласия польской стороны. Украинский министр добавил, что с польской стороной также будет обсужден вопрос транзита зерна из Украины через территорию РП. По его словам, очередная встреча с польской стороной для обсуждения этих вопросов будет перед новым сезоном жатвы.

В свою очередь министр сельского хозяйства и развития села Польши заявил, что, вероятно, через неделю он снова встретится с украинским министром для подписания соглашения по решению проблемы с украинским зерном.

Польские аграрии на протяжении последних нескольких месяцев проводили массовые акции протеста, в частности, выступая против перевозки через территорию Польши в третьи страны украинской агропродукции. Они подчеркивали, что значительная часть украинского зерна не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, снижая тем самым закупочные цены в РП на зерно польских аграриев. Под давлением фермеров правительство Польши обратилось в Еврокомиссию об отказе от нулевой пошлины на украинскую агропродукцию. Впрочем, Еврокомиссия не выполнила главное требование польских аграриев о введении пошлин на украинские товары сельскохозяйственного назначения и продлила еще год, до 5 июня 2024 года, соглашение о беспошлинном ввозе товаров из Украины.

В среду, 5 апреля, на фоне кризиса с украинским зерном в отставку подал предыдущий министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. В четверг на его место был назначен Роберт Телус, который в тот же день собрал межведомственный кризисный штаб по решению проблемы с наплывом на польский рынок украинского зерна.

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Укрінформ По материалам:

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