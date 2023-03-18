«Зерновое соглашение» продлено на 120 дней — Finance.ua
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«Зерновое соглашение» продлено на 120 дней

Казна и Политика
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Украина достигла договоренностей с Турцией и ООН о продлении зернового соглашения на 120 дней.
Об этом сообщает министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Благодарен Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа (зернового соглашения. — Ред.) еще на 4 месяца», — заявил министр.
По его словам, такое продолжение означает, что Украина будет и дальше экспортировать агропродукцию через три морских порта.
Кубраков отметил, что с 1 августа уже 25 миллионов тонн агропродукции было отправлено на нужды мира.
«В то же время, главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции. Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции. Также продолжаем работу по присоединению к зерновой инициативе портов Николаевской области и расширению номенклатуры грузов», — добавил чиновник.
При этом продление зернового соглашения подтвердил и Эрдоган.
«Я хотел бы поделиться с мировой общественностью новостями о Черноморском коридоре. С сегодняшнего дня заканчивалось действие соглашения о зерновом коридоре. В результате переговоров с обеими сторонами (Украина и россия. — Ред.) мы продлили сроки. Стабильность документа жизненно важна», — отметил президент Турции.
Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, россии, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также снятия барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продолжалось в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, ее срок действия истекает 18 марта.
По материалам:
Економічна Правда
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