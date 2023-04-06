Как менялась стоимость экспорта украинской аграрной продукции в Евросоюз — Finance.ua

Как менялась стоимость экспорта украинской аграрной продукции в Евросоюз Сегодня 21:05 — Аграрный рынок

Как менялась стоимость экспорта украинской аграрной продукции в Евросоюз

Портал «Слово и дело» разобрался , сколько средств от экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС получала Украина до полномасштабной войны и после ее начала, когда был введен льготный режим.

Европейский союз в прошлом году временно снял ввозные пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Это было сделано для того, чтобы поддержать экономику Украины на фоне полномасштабной войны и блокирования морских портов россией. Срок действия упрощенного режима истекает в июне, но ожидается, что он будет продлен еще на год.

В результате упрощения условий Украина в 2022 году основную часть доходов от экспорта агропродукции получила именно благодаря сбыту странам ЕС. И объемы экспорта были рекордными.

В то же время из-за поддержки Украины страдают европейские фермеры: избыток украинской продукции привел к обвалу цен на региональных рынках.

Инфографика: «Слово и дело»

В 2016 году Украина продала странам Евросоюза аграрную продукцию на 4 млрд долларов. В следующем году объем экспорта вырос еще на 37,5% — до 5,5 млрд долларов.

В 2018 году объем экспорта увеличился на 7,3% — до 5,9 млрд долларов, в 2019 году вырос на 18,6% — до 7 млрд долларов.

2020-й стал единственным периодом за последние годы, когда объем экспорта агропродукции в Евросоюз снизился — на 12,9%. Украина получила от продаж 6,1 млрд долларов.

В 2021 году Украина продала странам ЕС аграрной продукции на 7,7 млрд долларов — рост на 26,2%.

В прошлом году благодаря льготному режиму Евросоюза Украина увеличила объем экспорта сельхозпродукции на 67,5% — до 12,9 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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