Европейские фермеры получат 56 миллионов евро из-за избытка украинского зерна — Finance.ua
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Европейские фермеры получат 56 миллионов евро из-за избытка украинского зерна

Аграрный рынок
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Европейские фермеры получат 56 миллионов евро из-за избытка украинского зерна
Европейские фермеры получат 56 миллионов евро из-за избытка украинского зерна
Европейский Союз активирует кризисный резерв для фермеров в трех восточных странах, страдающих от наплыва дешевого украинского зерна, что снижает цены на внутреннем рынке.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Европейская комиссия выделит 56 миллионов евро (60 миллионов долларов) Румынии, Болгарии и Польше.
В прошлом году три главных черноморских порта Украины снова открылись для экспорта зерна, но морская торговля продолжается медленнее, чем обычно, что вынуждает украинских фермеров продолжать транспортировать урожай через соседние страны ЕС.
«Это поддержка стран, где фермеры пострадали от увеличения импорта из Украины. Мы наблюдаем увеличение предложения, огромный рост импорта для пограничных стран», — сообщил комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
Решение было принято для Болгарии и Польши, поскольку сочетание собственного производства и импорта из Украины превысило средний показатель за пять лет до войны россии в Украине. Румыния была добавлена ввиду ее хабового местоположения для так называемых «путей солидарности».
Так, Румыния получит 10 млн евро, Болгария — около 17 млн ​​евро, Польша — 30 млн евро. Сумма может быть удвоена за счет софинансирования из бюджетов государств-членов ЕС.
В Венгрии и Словакии также наблюдался наплыв украинского зерна, но они не получат поддержки от фонда, поскольку их совокупные объемы производства и импорта не превышают средних показателей за пять лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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