В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых — Finance.ua

В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых Сегодня 21:03 — Кредит&Депозит

В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых

Правительство Польши во вторник, 14 марта, утвердило законопроект, предусматривающий выдачу ипотечных кредитов под 2% годовых. Такие кредиты будут также доступны для иностранцев, которые подтвердят свою кредитоспособность.

Как сообщает Yavp.pl , такие кредиты будут выдаваться в рамках отдельной правительственной программы «Безопасный кредит 2%».

Ожидается, что благодаря ей кредиты на покупку жилья для населения станут дешевле и доступнее.

Читайте также В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Одобренный правительством законопроект предусматривает, что ипотечная кредитная программа «Безопасный кредит 2%» должна стартовать в Польше с 1 июля 2023 года.

Основные условия программы:

1). Программа будет направлена для лиц в возрасте максимально 45 лет, никогда не имевших своего жилья в Польше, в том числе как совладелец (или кооперативного права на жилье). Если речь идет о супругах, то эти условия должен выполнить хотя бы один из них.

2). В течение 10 лет государство будет доплачивать банкам за ипотечный кредит, чтобы процентная ставка для получившего его составляла всего 2% (государство будет доплачивать разницу между фиксированной банковской ставкой по кредиту и двухпроцентной ставкой). При этом ежемесячный платеж по кредиту в течение этих 10 лет будет постоянным.

Читайте также Как перевести деньги из Украины в Польшу

3). Максимальная сумма ипотечного кредита, который будет предоставляться в рамках программы — 500 тыс. злотых для одного человека, а для семей — 600 тыс. зл.

4). Максимальный вклад того, кто захочет стать участником программы, будет составлять 200 тысяч злотых.

5). Жилье, которое будет покупаться по программе «Безопасный кредит 2%», может быть как с первичного, так и вторичного рынка.

Читайте также Заявки на пособие в Польше теперь можно подать в приложении mZUS: как это сделать

6). Квартира (дом) должна быть куплена исключительно для проживания в ней, а не в инвестиционных целях. Нужно будет подписать обязательную декларацию (с полными правовыми последствиями), что квартира, которую участник программы купит под 2% годовых, будет основным местом его проживания (или всей его семьи).

Премьер-министр Матеуш Моравецки привел пример, как будет выглядеть ежемесячный платеж при размере кредита в 320 тыс. злотых в рамках программы под 2%. Сейчас в случае обычных кредитов ежемесячный взнос с таким обязательством составляет 3322 злотых, а по новой правительственной программе будет 1825 злотых.

Моравецкий также сообщил, что программа «Безопасный кредит 2%» будет доступна до 2027 года, однако не исключено, что потом ее могут продлить.

Утвержденный правительством законопроект, предусматривающий выдачу ипотечных кредитов под 2% годовых, теперь попадет на рассмотрение Сейма, а позже — Сената.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.