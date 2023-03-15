В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых

Кредит&Депозит
0
В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых
В Польше будут давать кредиты на жилье под 2% годовых
Правительство Польши во вторник, 14 марта, утвердило законопроект, предусматривающий выдачу ипотечных кредитов под 2% годовых. Такие кредиты будут также доступны для иностранцев, которые подтвердят свою кредитоспособность.
Как сообщает Yavp.pl, такие кредиты будут выдаваться в рамках отдельной правительственной программы «Безопасный кредит 2%».
Ожидается, что благодаря ей кредиты на покупку жилья для населения станут дешевле и доступнее.
Читайте также
Одобренный правительством законопроект предусматривает, что ипотечная кредитная программа «Безопасный кредит 2%» должна стартовать в Польше с 1 июля 2023 года.

Основные условия программы:

1). Программа будет направлена для лиц в возрасте максимально 45 лет, никогда не имевших своего жилья в Польше, в том числе как совладелец (или кооперативного права на жилье). Если речь идет о супругах, то эти условия должен выполнить хотя бы один из них.
2). В течение 10 лет государство будет доплачивать банкам за ипотечный кредит, чтобы процентная ставка для получившего его составляла всего 2% (государство будет доплачивать разницу между фиксированной банковской ставкой по кредиту и двухпроцентной ставкой). При этом ежемесячный платеж по кредиту в течение этих 10 лет будет постоянным.
Читайте также
3). Максимальная сумма ипотечного кредита, который будет предоставляться в рамках программы — 500 тыс. злотых для одного человека, а для семей — 600 тыс. зл.
4). Максимальный вклад того, кто захочет стать участником программы, будет составлять 200 тысяч злотых.
5). Жилье, которое будет покупаться по программе «Безопасный кредит 2%», может быть как с первичного, так и вторичного рынка.
Читайте также
6). Квартира (дом) должна быть куплена исключительно для проживания в ней, а не в инвестиционных целях. Нужно будет подписать обязательную декларацию (с полными правовыми последствиями), что квартира, которую участник программы купит под 2% годовых, будет основным местом его проживания (или всей его семьи).
Премьер-министр Матеуш Моравецки привел пример, как будет выглядеть ежемесячный платеж при размере кредита в 320 тыс. злотых в рамках программы под 2%. Сейчас в случае обычных кредитов ежемесячный взнос с таким обязательством составляет 3322 злотых, а по новой правительственной программе будет 1825 злотых.
Место для вашей рекламы
Моравецкий также сообщил, что программа «Безопасный кредит 2%» будет доступна до 2027 года, однако не исключено, что потом ее могут продлить.
Утвержденный правительством законопроект, предусматривающий выдачу ипотечных кредитов под 2% годовых, теперь попадет на рассмотрение Сейма, а позже — Сената.

єОселя — кредит под 3%. Кто и как может получить льготную ипотеку 🏡

По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.