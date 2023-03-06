Заявки на пособие в Польше теперь можно подать в приложении mZUS: как это сделать — Finance.ua

Заявки на пособие в Польше теперь можно подать в приложении mZUS: как это сделать
В Польше теперь за несколько минут с помощью приложения mZUS можно подать заявки на финансовую помощь. Узнайте подробнее, доступны ли они украинцам.
Граждане, проживающие в Польше, могут подать заявки на пособие «Семейный капитал» и 400 plus через приложение mZUS. Подробнее о том, что это с помощью и как подать заявки с помощью мобильного приложения, читайте ниже.
Как рассказала президент ZUS Гертруда Ушинска, с помощью приложения заявки на ряд пособий можно подать всего за несколько минут.
Новая версия мобильного приложения была расширена за счет приложений для софинансирования платы за пребывание ребенка в яслях, детском клубе (помощь 400 plus) и семейном капитале (RKO).
Приложение mZUS доступно для загрузки на платформах GooglePlay и AppStore.
Заявки на все льготы в приложении подаются только в электронном виде, что очень удобно для родителей и опекунов.
Как подать заявку через приложение mZUS?
Первый шаг — это активация приложения. Для этого необходимо подключиться к вашему профилю PUE ZUS. То есть без профиля вы не сможете пользоваться приложением.
Процесс активации пошагово описан на начальных стартовых экранах приложения.
Что нужно знать о помощи «Семейный капитал» и кто ее может получить?
Семейный капитал — это помощь в размере 12 тысяч злотых, которые выплачиваются за второго и каждого следующего ребенка. Выплаты делятся на одну и две равные части. В течение какого времени производятся выплаты, одного или двух лет, определяют сами родители.
Например, при двухлетней программе ежемесячный платеж составит 500 злотых, а при годовой программе — 1000 злотых. Схему выплат можно изменить в процессе получения.
Украинцы, проживающие в Польше, могут получить это пособие, при условии, что лица:
— не получают аналогичное пособие в других странах (стран ЕС требование не касается);
— проживают в Польше вместе с детьми;
— имеют PESEL;
— имеют вид на жительство с доступом к рынку труда, а именно — иностранцы, имеющие статус ПМЖ, то есть доступ к рынку труда; иностранцы, имеющие временный вид на жительство (карту побыта), на которых есть аннотация «с доступом к рынку труда».
Также право на пособие имеют беженцы, если ребенок проживает с вами и вы его удерживаете, но при этом:
— вы являетесь отцом ребенка из Украины;
— вы гражданин Украины или муж такого гражданина;
— вы приехали в Польшу в связи с полномасштабной войной в Украине или проживали в Польше, но ваш ребенок приехал к вам после войны.
Программа 400+. Что это может и кто может рассчитывать?
Поддержка 400 plus — это пособие для родителей, чьи дети (до 3 лет) посещают ясли, детский клуб или находятся под наблюдением воспитателя.
Выплаты назначаются лицам при выполнении следующих условий:
• ребенок иностранца фактически проживает в Польше, посещает дошкольное учреждение и отвечает заявленным возрастным и другим характеристикам программы;
• отец ребенка легально трудоустроен, то есть производит все необходимые выплаты в ZUS.
Что касается выплат для украинцев. Программа также рассчитана на граждан Украины, получивших статус PESEL UKR.
В рамках программы вы можете получить до 400 злотых — это максимальная сумма финансирования, а значит, для некоторых детей она будет меньше. Это зависит от суммы расходов, связанных с пребыванием ребенка в яслях, детском клубе или под наблюдением воспитателя.
Поделиться новостью