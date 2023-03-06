Заявки на пособие в Польше теперь можно подать в приложении mZUS: как это сделать — Finance.ua

Заявки на пособие в Польше теперь можно подать в приложении mZUS: как это сделать Сегодня 19:03 — Личные финансы

В Польше теперь за несколько минут с помощью приложения mZUS можно подать заявки на финансовую помощь. Узнайте подробнее, доступны ли они украинцам.

Граждане, проживающие в Польше, могут подать заявки на пособие «Семейный капитал» и 400 plus через приложение mZUS. Подробнее о том, что это с помощью и как подать заявки с помощью мобильного приложения, читайте ниже.

Как рассказала президент ZUS Гертруда Ушинска, с помощью приложения заявки на ряд пособий можно подать всего за несколько минут.

Новая версия мобильного приложения была расширена за счет приложений для софинансирования платы за пребывание ребенка в яслях, детском клубе (помощь 400 plus) и семейном капитале (RKO).

AppStore. Приложение mZUS доступно для загрузки на платформах GooglePlay

Заявки на все льготы в приложении подаются только в электронном виде, что очень удобно для родителей и опекунов.

Как подать заявку через приложение mZUS?

Первый шаг — это активация приложения. Для этого необходимо подключиться к вашему профилю PUE ZUS. То есть без профиля вы не сможете пользоваться приложением.

Процесс активации пошагово описан на начальных стартовых экранах приложения.

Что нужно знать о помощи «Семейный капитал» и кто ее может получить?

Семейный капитал — это помощь в размере 12 тысяч злотых, которые выплачиваются за второго и каждого следующего ребенка. Выплаты делятся на одну и две равные части. В течение какого времени производятся выплаты, одного или двух лет, определяют сами родители.

Например, при двухлетней программе ежемесячный платеж составит 500 злотых, а при годовой программе — 1000 злотых. Схему выплат можно изменить в процессе получения.

Украинцы, проживающие в Польше, могут получить это пособие, при условии, что лица:

— не получают аналогичное пособие в других странах (стран ЕС требование не касается);

— проживают в Польше вместе с детьми;

— имеют PESEL;

— имеют вид на жительство с доступом к рынку труда, а именно — иностранцы, имеющие статус ПМЖ, то есть доступ к рынку труда; иностранцы, имеющие временный вид на жительство (карту побыта), на которых есть аннотация «с доступом к рынку труда».

Также право на пособие имеют беженцы, если ребенок проживает с вами и вы его удерживаете, но при этом:

— вы являетесь отцом ребенка из Украины;

— вы гражданин Украины или муж такого гражданина;

— вы приехали в Польшу в связи с полномасштабной войной в Украине или проживали в Польше, но ваш ребенок приехал к вам после войны.

Программа 400+. Что это может и кто может рассчитывать?

Поддержка 400 plus — это пособие для родителей, чьи дети (до 3 лет) посещают ясли, детский клуб или находятся под наблюдением воспитателя.

Выплаты назначаются лицам при выполнении следующих условий:

• ребенок иностранца фактически проживает в Польше, посещает дошкольное учреждение и отвечает заявленным возрастным и другим характеристикам программы;

• отец ребенка легально трудоустроен, то есть производит все необходимые выплаты в ZUS.

Что касается выплат для украинцев. Программа также рассчитана на граждан Украины, получивших статус PESEL UKR.

В рамках программы вы можете получить до 400 злотых — это максимальная сумма финансирования, а значит, для некоторых детей она будет меньше. Это зависит от суммы расходов, связанных с пребыванием ребенка в яслях, детском клубе или под наблюдением воспитателя.

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