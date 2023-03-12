В каких городах Польши самые высокие зарплаты — Finance.ua

В каких городах Польши самые высокие зарплаты Сегодня 09:19 — Личные финансы

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

В Польше определили, в каких городах и сферах деятельности самые высокие зарплаты.

Соответствующие данные проанализировало местное Главное управление статистики, передает uamedia.eu.

В тройку лидеров попали Краков, Варшава и Гданьск. При этом самые большие средние зарплаты не в Варшаве, а в Кракове. В первой столице Польши зарабатывают ориентировочно на 44 зл. больше Варшавы и на 275 зл. — Гданьска. Только в этих трех городах можно рассчитывать на средний заработок более 8000 злотых брутто в месяц.

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Следующие места за пределами тройки лидеров заняли Катовице, Познань и Вроцлав. В начале 2022 года средний заработок с учетом всех соцвзносов и налогов в этих городах составил более 7,5 тыс. злотых. В других крупных городах средняя зарплата колебалась от 6 до более чем 7 тысяч злотых брутто. А вот сотрудники компаний в Белостоке и Кельцах зарабатывали даже меньше этих сумм.

Высокие показатели дохода зафиксировали в сфере IT. Здесь зарплаты почти вдвое выше средних зарплат в других сферах деятельности. В Кракове работают многие международные корпорации, инновационные компании и стартапы (компании, базирующиеся на знаниях и современных технологиях), что связано с размером зарплат. В этом городе лишь немногим более 1/5 части людей работает в промышленности, столько же — в сфере коммуникации и информации. Каждый седьмой занимается научной, технической и профессиональной деятельностью.

Напомним, минимальная заработная плата в Польше возросла с 1 января 2023 года до 3490 злотых брутто/2709 злотых нетто, а с 1 июля состоится еще один этап повышения — до 3600 злотых брутто/2784 зл нетто.

Справка Finance.ua:

в январе 2023 года средняя зарплата на предприятиях Польши составила 6883,92 злотых брутто. В декабре 2022 года она составляла 7329,88 злотых брутто из-за выплаченных тогда рождественских премий. В январе 2022 года средняя брутто на предприятиях составила 6064,16 злотых. Следовательно, увеличение средней зарплаты составило более 800 злотых;

где платят больше: в Польше сравнили местные зарплаты с украинскими.

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uamedia По материалам:

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