Как украинцам получить первые водительские права в Польше — Finance.ua
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Как украинцам получить первые водительские права в Польше

Технологии&Авто
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Украинцы, которые находятся в Польше и планируют впервые получить водительские права, могут записаться на курсы водителей. Необходимые условия: пребывание в стране более 185 дней; наличие карты побыту; наличие действительного договора на аренду жилья.
Об этом пишет Мининтеграции.
Кандидату следует:
  • 1. Обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) со следующим пакетом документов: заявлением, фотографией размером 3,5×4,5 см, справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК и медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля.
  • 2. Выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы, предоставив свой PKK.
  • 3. Пройти теоретический и практический курсы обучения. Сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе.
  • 4. Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения.
Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы.
  • 5. После успешной сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и сразу забрать готовый документ.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
Finance.ua
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