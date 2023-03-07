Как украинцам получить первые водительские права в Польше — Finance.ua

Как украинцам получить первые водительские права в Польше Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Украинцы, которые находятся в Польше и планируют впервые получить водительские права, могут записаться на курсы водителей. Необходимые условия: пребывание в стране более 185 дней; наличие карты побыту; наличие действительного договора на аренду жилья.

Об этом пишет Мининтеграции.

Кандидату следует:

1. Обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) со следующим пакетом документов: заявлением, фотографией размером 3,5×4,5 см, справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК и медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля.

2. Выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы, предоставив свой PKK.

3. Пройти теоретический и практический курсы обучения. Сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе.

4. Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения.

Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы.

5. После успешной сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и сразу забрать готовый документ.

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