В ПФУ рассказали детали закона, который упрощает добровольное участие граждан в системе пенсионного страхования — Finance.ua

В ПФУ рассказали детали закона, который упрощает добровольное участие граждан в системе пенсионного страхования Вчера 10:00 — Личные финансы

В ПФУ рассказали детали закона, который упрощает добровольное участие граждан в системе пенсионного страхования

Верховная Рада Украины приняла Закон № 2734, который упрощает добровольное участие граждан в системе пенсионного страхования и поддержки пенсионеров.

В Пенсионном фонде Украины рассказали подробности документа.

Как отмечается, лица, достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся пенсионерами, имеют право дополнительно добровольно уплачивать (или в их пользу — третьи лица) страховые взносы на пенсионное страхование. До вступления закона в силу договоры о добровольном участии в системе пенсионного страхования могли заключать только те, кто не является/не были застрахованными лицами, а с его принятием такие возможности предоставляются также работающим гражданам.

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Как сообщает Минсоцполитики, закон позволяет всем, у кого нет возможности работать, платить взносы и получать страховой стаж, который нужен в будущем для выхода на пенсию. Это особенно актуально для тех, кто нашел убежище в других странах, работает там и планирует получать украинскую пенсию. Каждый получил возможность помочь тем, кто не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию сегодня. Кто потерял работу из-за российского полномасштабного вторжения и не имеет необходимого стажа, может получить помощь от близких, друзей или меценатов.

Как это должно работать

Через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія) или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, человек в электронной форме заключает договор с Пенсионным фондом Украины путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов.

Идентификация производится путем использования квалифицированной электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID, другого средства идентификации личности.

Размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты определяет человек самостоятельно.

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Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет учтен в страховой стаж, за этот месяц будет учтена/увеличена зарплата для начисления пенсии.

Если с учетом добровольно уплаченных страховых взносов и фактически уплаченного работодателем за застрахованное лицо единого взноса, заработная плата превысит за соответствующий месяц максимальную величину, с которой уплачиваются страховые взносы, часть страховых взносов зачислится в счет следующего месяца.

Информация об уплате взносов в систему персонифицированного учета вносится Пенсионным фондом Украины автоматически по факту зачисления средств и не требует подачи никаких отчетов.

Уведомление об уплате поступит в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы, на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как добровольная оплата будет влиять на зарплату

Если на основании договора о добровольной уплате страховых взносов застрахованным лицом или в его пользу будет уплачено в месяце, например, 2 000 грн, то с учетом ставки единого взноса 22 процента это соответствует заработной плате 9 090,91 грн. То есть месячная заработная плата (доход), которая будет учтена при начислении пенсии, увеличится более чем на 9 тысяч гривен.

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Фактически, каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии добровольные взносы не увеличивают реально полученную зарплату. Они увеличивают зарплату, учитываемую при исчислении пенсии на 454,55 грн.

Благотворительные пожертвования

Принятый Закон регулирует и вопросы осуществления благотворительных пожертвований юридических и физических лиц — обезличенных или персонализированных (адресованных конкретному пенсионеру).

70% персонализированного благотворительного пожертвования будет направлено на выплату определенному благотворителем пенсионеру.

Обезличенные благотворительные пожертвования и 30% персонализированных благотворительных пожертвований будут использованы Пенсионным фондом Украины на выплату и доставку пенсий в солидарной системе.

Когда это заработает

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования. Не позднее трех месяцев с этой даты Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики Украины будет утвержден Типовой договор и порядок его заключения, Порядок учета сумм, уплачиваемых/подлежащих уплате на счета Пенсионного фонда Украины, Порядок уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру.

Инфографика: ПФУ

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