Пенсия по выслуге лет: кто может получить выплату — Finance.ua

Пенсия по выслуге лет: кто может получить выплату Сегодня 20:01 — Личные финансы

Пенсия по выслуге лет: кто может получить выплату

В Пенсионном Фонде Украины напомнили основную информацию о различных видах пенсионных выплат, в частности о пенсии по выслуге лет.

Кто может получить такую пенсию

Пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и Закона, по которому назначается такая пенсия.

Пенсии по выслуге лет из солидарной системы

Пенсии по выслуге лет назначаются:

независимо от возраста:

— артистам при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет;

— работникам авиации и летно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин — от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10. 2017;

— работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев 11.10.2017;

— спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет

после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 — женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности:

— диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением;

— инженерно-техническому составу гражданской авиации;

— бортпроводникам;

— работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

— работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах;

— работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве;

— механизаторам (докерам-механизаторам) в портах;

— плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.

Пенсии по выслуге лет военным

Условия назначения определены Законом Украины от 09.04.1992 No 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (статья 12).

Пенсия по выслуге лет назначается военнослужащим при увольнении с военной службы:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.



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Размеры пенсий определяются в соответствии со статьей 13 Закона № 2262-ХII: от 50% (уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья от 55%) до 70% соответствующих сумм их денежного довольствия в зависимости от продолжительности выслуги.

Минимальный размер пенсий по выслуге лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии по выслуге лет работникам прокуратуры

Право на пенсию по выслуге лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, у которых на день обращения за назначением такой пенсии есть не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Размеры пенсий определяются согласно частей второй — пятой статьи 86 Закона № 1697-VII — 60% суммы их месячной заработной платы.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет — женщины, пенсия по выслуге лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами — 55 лет.

Размер пенсии определяется пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.

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