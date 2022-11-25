Кто будет доставлять пенсии украинцам — в Кабмине сделали важное заявление
Украинцев еще до войны предупреждали, что выплата пенсий через «Укрпочту» будет прекращена. Но в Украине решили отложить проведение конкурса на определение компании по доставке гражданам пенсионных выплат.
Об этом стало известно из постановления Кабмина № 1305.
В документе говорится, что конкурсный отбор операторов почтовой связи для выплат и доставки пенсий и денежных пособий будет проведен Пенсионным фондом в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине. То есть, до конца войны и полгода после победы пенсии гражданам в пределах Украины будет доставлять «Укрпочта».
До вступления в силу договора с победителем конкурса функции организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины, осуществляет национальный оператор почтовой связи, функции которого выполняет АО «Укрпочта».
Стоит напомнить, что согласно данным Пенсионного фонда, в октябре через «Укрпочту» свои пенсии получали 2,442 млн человек. Также «Укрпочта» доставляет примерно 90% от назначенных пенсий из-за оккупации некоторых населенных пунктов страны.
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