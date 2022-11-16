Правительство выделило в ноябре 770 млн грн на пенсии и соцпомощь жителям Херсонщины — Finance.ua
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Правительство выделило в ноябре 770 млн грн на пенсии и соцпомощь жителям Херсонщины

Казна и Политика
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Правительство выделило в ноябре 770 млн грн на пенсии и соцпомощь жителям Херсонщины
Правительство выделило в ноябре 770 млн грн на пенсии и соцпомощь жителям Херсонщины
За 15 дней ноября выделено 620 млн грн на пенсии, 124 млн грн — на разные виды социальной помощи, 26 млн грн — на субсидии жителям Херсонщины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Укрпочта» работает уже в 79 населенных пунктах Херсонской области. Два отделения сейчас открываются в Херсоне.
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«Работают передвижные отделения. Благодаря этому все получающие пенсии через „Укрпочту“ смогут уже в ближайшее время их забрать», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что Ощадбанк и ПриватБанк также работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу своих отделений.
Премьер-министр подчеркнул, что в Херсонской области работают дистанционно 157 школ, из которых 87 — заведения на деоккупированных территориях. Обучением охвачено более 36 тысяч детей в освобожденных общинах. Около 4 тыс. учителей продолжают обучать детей по украинским программам.
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Как отметил Шмыгаль, Министерство здравоохранения Украины ввозит в регион мобильные рентгены, ИВЛ и другие необходимые вещи, поскольку часть больниц разграблена российскими войсками.
«В Херсон планируется дополнительно передать 9 автомобилей скорой помощи. Все последние дни бесперебойно завозятся гуманитарные грузы с лекарственными средствами. Работа ведется по всем направлениям», — подчеркнул премьер-министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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