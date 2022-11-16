Кабмин выделил 100 миллионов на восстановление Херсонской области — Finance.ua
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Кабмин выделил 100 миллионов на восстановление Херсонской области

Казна и Политика
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Кабинет министров выделил 100 миллионов гривен на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры Херсонской области.
Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, 15 ноября.
«Должны поскорее начать восстановление на освобожденных территориях Херсонской области. В первую очередь, восстановить поврежденные объекты критической инфраструктуры и обеспечить людей электроэнергией, теплом», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.
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По ее словам, выделенные средства также будут направлены на восстановление объектов социальной сферы. Деньги будут выделяться Херсонской облгосадминистрации для Херсонской ОВА. Однако она должна согласовать перечень финансируемых из этих средств мероприятий с Министерством развития громад и территорий.
В Минэкономики добавили, что речь идет, в частности, об обследовании объектов, закупке строительных материалов для восстановления поврежденных объектов, капитальном ремонте и реконструкции, текущих ремонтах и разборе разрушенных конструкций.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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