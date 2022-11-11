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Херсон возвращается под контроль Украины — ГУР

Казна и Политика
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Херсон возвращается под контроль Украины — ГУР
Херсон возвращается под контроль Украины — ГУР
Оккупированный российскими войсками Херсон возвращается под контроль украинской армии.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огненным контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который будет сопротивляться, будет уничтожен», — отмечено в сообщении в телеграм-канале.
ГУР МОУ призвало российских военнослужащих не пытаться бежать из города в гражданской одежде и сдаваться в плен.
«В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность. Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных сил, которые находятся в плену в российской федерации», — подчеркнули в ГУР.
В центре Херсона силы сопротивления подняли украинский флаг, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По сообщениям и видео в соцсетях, жители Херсона вышли на улицы с украинскими флагами.
Напомним, российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после полномасштабного вторжения в Украину, в феврале и марте.
В сентябре россия объявила об аннексии (фактическом присоединении) территорий области, которые не признали подавляющее большинство стран ООН и Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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