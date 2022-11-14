Пенсии: некоторые украинцы получат выплаты вне очереди и сразу за несколько месяцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии: некоторые украинцы получат выплаты вне очереди и сразу за несколько месяцев

Личные финансы
89
Уже на этой неделе жителям Херсонщины начнут выплачивать пенсию. Люди смогут получить все, что им было недоступно в течение нескольких месяцев.
Пенсии будет доставлять Укрпочта — тем, кто раньше получал свои выплаты через почтового оператора.
Кроме того, могут получить свои выплаты наличными через Укрпочту и те граждане, которым пенсии переводились на банковскую карту. Но для этого им следует подать заявление о начислении пенсии наличными деньгами в любой орган местного самоуправления.
Читайте также
Первыми начнут развозить пенсию мобильные отделения Укрпочты. Они прибудут в микрорайоны города и населенные пункты сразу после того, как получат разрешение от военных, занимающихся разминированием территорий и обезвреживанием взрывоопасных веществ. Кроме того, в Херсоне в ближайшие дни планируют восстановить стационарное отделение Укрпочты.
Место для вашей рекламы
В целом в Херсонской области сейчас работают отделения Укрпочты разных форматов почти в 80 населенных пунктах. В частности, недавно свои двери для клиентов снова открыло стационарное отделение в пгт Большая Александровка Бериславского района.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на то, что пенсии с 1 октября официально повысили, в ближайшее время можно ожидать непродолжительных задержек с их получением. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отмечает, что теперь пенсии — это первоочередное направление направления финансов, но такие выплаты также будут пытаться перечислять своевременно;
  • участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.