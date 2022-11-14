Пенсии: некоторые украинцы получат выплаты вне очереди и сразу за несколько месяцев — Finance.ua

Пенсии: некоторые украинцы получат выплаты вне очереди и сразу за несколько месяцев Сегодня 12:00 — Личные финансы

Уже на этой неделе жителям Херсонщины начнут выплачивать пенсию. Люди смогут получить все, что им было недоступно в течение нескольких месяцев.

Пенсии будет доставлять Укрпочта — тем, кто раньше получал свои выплаты через почтового оператора.

Кроме того, могут получить свои выплаты наличными через Укрпочту и те граждане, которым пенсии переводились на банковскую карту. Но для этого им следует подать заявление о начислении пенсии наличными деньгами в любой орган местного самоуправления.

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Первыми начнут развозить пенсию мобильные отделения Укрпочты. Они прибудут в микрорайоны города и населенные пункты сразу после того, как получат разрешение от военных, занимающихся разминированием территорий и обезвреживанием взрывоопасных веществ. Кроме того, в Херсоне в ближайшие дни планируют восстановить стационарное отделение Укрпочты.

В целом в Херсонской области сейчас работают отделения Укрпочты разных форматов почти в 80 населенных пунктах. В частности, недавно свои двери для клиентов снова открыло стационарное отделение в пгт Большая Александровка Бериславского района.

Справка Finance.ua:

несмотря на то, что пенсии с 1 октября официально повысили, в ближайшее время можно ожидать непродолжительных задержек с их получением. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отмечает, что теперь пенсии — это первоочередное направление направления финансов, но такие выплаты также будут пытаться перечислять своевременно;

участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

На пенсии По материалам:

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