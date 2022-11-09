Кому в октябре не пересчитали пенсии — Finance.ua
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Кому в октябре не пересчитали пенсии

Личные финансы
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Кому в октябре не пересчитали пенсии
Кому в октябре не пересчитали пенсии
По данным Пенсионного фонда, из 10,7 миллиона пенсионеров повышение с 1 октября получили всего 2,8 миллиона человек.
Об этом пишет портал «На пенсии».
Что касается перерасчета пенсий в октябре, то доплаты получили далеко не все. По данным Пенсионного фонда, из 10,7 миллиона пенсионеров повышение с 1 октября получили всего 2,8 миллиона человек.
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Речь шла прежде всего о доплатах тем людям, у которых есть полный стаж (30 лет у женщин и 35 лет для мужчин) и при этом пенсия не превышала трех тысяч гривен. Больше всего доплат получили люди в возрасте от 70 до 74 лет включительно.
Лица старше 75 лет и с пенсией в размере более трех тысяч гривен вообще не должны получать никаких надбавок. Это касается лиц младше 65 лет — им пенсии тоже не пересчитывали, независимо от размера пенсии и количества стажа.

Справка Finance.ua:

  • чтобы проверить или узнать, насколько возросли выплаты, вовсе не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда. Это можно сделать онлайн — с помощью веб-портала ПФУ;
  • больше всего украинских пенсионеров получают пенсию от 2001 до 3000 грн. Это 38,5%, то есть 4 млн 123 тыс. 567 пенсионеров из общего количества 10 млн 726 тыс. 239 человек;
  • в Пенсионном фонде назвали тех, у кого пенсия не может быть ниже 4256 гривен;
  • после изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет $121.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
На пенсии
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