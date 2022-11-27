Три основания для перерасчета пенсий в декабре (инфографика) — Finance.ua

Три основания для перерасчета пенсий в декабре (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

С 1 декабря будут произведены перерасчеты пенсий. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

С 1 декабря 2022 вторично в течение года растет размер прожиточного минимума. Это основание для перерасчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

Так, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, растет на 66 грн — с 2027 грн до 2093 грн.

Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме.

Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения недостаточно велик.

Пенсии повысят в связи с:

установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающим «страховые» пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн (пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 15.09.2021 № 963 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц в 2022 году и в дальнейшем»);

с 1 декабря у неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющим страховой стаж мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет, размер минимальной пенсионной выплаты не может быть менее 2500 грн;

если размер их пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 2500 грн, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Тем, кто имеет меньшую продолжительность страхового стажа, доплата устанавливается к размеру, пропорциональному имеющемуся у них страховому стажу.

Эта доплата учитывается при последующих перерасчетах. Тем, кто получает «страховую» пенсию, имеет полный страховой стаж и продолжает работать, доплата до 2 500 грн или до размера, определенного пропорционально стажу, устанавливается с даты увольнения с работы.

изменением показателя средней заработной платы, который применяется при расчете пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей (постановление Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 в ред. 2021, № 1307).

Перерасчеты пенсий производятся автоматически без дополнительных обращений пенсионеров.

Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные пенсионерам даты выплаты.

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