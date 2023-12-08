В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году — Finance.ua

В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году Сегодня 13:01 — Казна и Политика

В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году

В 2024 году возрастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

С 1 января 2024 для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь в своем активе как минимум 31 год страхового стажа.

А люди, у которых по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. При наличии страхового стажа от 15 до 20 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года.

Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа

Справка Finance.ua:

Министерство юстиции Украины разъяснило отдельный вопрос о зачислении страхового стажа. В ведомстве объяснили, сохраняется ли страховой стаж, когда на предприятии, которое сейчас не работает, работникам выплачивают полставки;

работники некоторых профессий могут значительно раньше выйти на пенсию и получать выплаты по выслуге лет. Это связано с тем, что со временем такая работа может привести к потере профессиональной трудоспособности;

с марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений.

УНН По материалам:

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