Добровольное страхование: в ПФУ объяснили, как узнать, что взносы зачислены и стаж «куплен» — Finance.ua
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Добровольное страхование: в ПФУ объяснили, как узнать, что взносы зачислены и стаж «куплен»

Личные финансы
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Добровольное страхование: в ПФУ объяснили, как узнать, что взносы зачислены и стаж «куплен»
Добровольное страхование: в ПФУ объяснили, как узнать, что взносы зачислены и стаж «куплен»
С марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Как пояснили в ПФУ, добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и неработающие. Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.
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Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда. Уведомление об уплате придет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы.
«Проверить данные о зачислении платежа, заработной плате для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса и количестве дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете, сформировав электронную справку ОК-5. На последней странице справки ОК-5 в разделе „Отчетный год: 2023 год“ отображается заработная плата для пенсии, рассчитанная с добровольно уплаченного взноса, и количество дней приобретенного страхового стажа», — объяснили в ПФУ.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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