Назначение пенсии: как засчитывается стаж, если взносы уплачены в последний день месяца — Finance.ua
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Назначение пенсии: как засчитывается стаж, если взносы уплачены в последний день месяца

Личные финансы
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Назначение пенсии: как засчитывается стаж, если взносы уплачены в последний день месяца
Назначение пенсии: как засчитывается стаж, если взносы уплачены в последний день месяца
В Украине ежегодно растет количество стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Поэтому, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет в 2023 году, будущему пенсионеру нужно накопить минимум 30 лет стажа.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, когда будет зачислен в страховой стаж месяц, в котором уплата добровольного пенсионного взноса произведена ​​в последний день месяца.
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Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины (статья 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Если взнос уплачен, например, в последний день августа и на счет Пенсионного фонда средства поступили в этот же день, в стаж будет отнесен месяц, в котором произведен платеж. Если же средства на счет поступили в первый день сентября, то в стаж будет отнесен сентябрь.
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Размер пенсии зависит от количества страхового стажа и других факторов. Иногда украинцы путают его с общим трудовым стажем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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