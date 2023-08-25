Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет: таблица — Finance.ua

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет: таблица Сегодня 16:06 — Личные финансы

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет: таблица

В Украине ежегодно до 2028 года требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет расти. То есть с каждым годом минимальная величина стажа, позволяющего выйти на пенсию в законные 60 лет, будет увеличиваться, пишет ТСН

В 2023 году, чтобы стать пенсионером в 60, нужно иметь 30 лет подтвержденного страхового стажа.

Те пенсионеры, у которых стаж работы меньше, могут стать пенсионерами только в 63 или 65 лет.

В каком возрасте, при наличии какого страхового стажа смогут выйти на пенсию по возрасту украинцы в 2023 году:

Граждане, которым исполнится в 2023 году 60 лет, если у них будет стаж не менее 30 лет.

Украинцы, которым исполнится 63 года и которые накопят не менее 20 лет стажа.

Пожилые люди, которым исполнится в следующем году 65 лет со стажем не менее 15 лет.

Те же граждане, которые в следующем году не сумели до 65 лет накопить и 15-летний стаж работы, на пенсию рассчитывать вообще не могут. По достижении 65 лет они смогут получать социальное пособие от государства.

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Постепенный переход к новым требованиям страхового стажа планируется завершить в 2028 году. Тогда, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Какие требования к страховому стажу для выхода на пенсию по годам

В 60 лет выйти на пенсию смогут те, кто имеет соответствующий стаж, а именно:

в 2023 году — от 30 лет стажа,

2024 — от 31 года стажа,

2025 — от 32 лет стажа,

2026 — от 33 лет стажа,

2027 — от 34 лет стажа,

2028 — от 35 лет стажа.

С каким стажем, в каком году можно выйти на пенсию в 63 года:

в 2023 году — от 20 до 30 лет стажа,

2024 — от 21 до 31 года стажа,

2025 — от 22 до 32 лет стажа,

2026 — от 23 до 33 лет стажа,

2027 — от 24 до 34 лет стажа,

2028 — от 25 до 35 лет стажа.

Какой стаж требуется, чтобы выйти на пенсию в 65 лет:

в 2023 году — от 15 до 20 лет стажа,

2024 — от 15 до 21 года стажа,

2025 — от 15 до 22 лет стажа,

2026 — от 15 до 23 лет стажа,

2027 — от 15 до 24 лет стажа,

2028 — от 15 до 25 лет стажа.

Час Дій По материалам:

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