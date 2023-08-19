Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях — Finance.ua

Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях Сегодня 19:39 — Личные финансы

Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях

В период войны государство пытается финансово поддерживать пенсионеров и начислять им основные и дополнительные выплаты. Бывают ситуации, когда годы труда могут быть не отнесены к трудовому стажу. Однако у украинцев возник вопрос, засчитывается ли неполный месяц работы в стаж как полный.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины на странице Facebook, неполный месяц будет считаться полным при условии, когда человек платит минимальный страховой взнос.

Поэтому украинцу, по желанию, нужно уплатить 1474 гривны. Это минимальный размер взноса, потому что минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен (из суммы нужно вычесть 22%).

Поэтому полный месяц причислится к стажу, если за месяц работнику насчитали зарплату в размере не менее 6700 грн и уплатили с нее страховой взнос. При этом не важно, сколько дней он проработал.

Справка Finance.ua:

в Украине новый законопроект предлагает учитывать украинцам приобретенный за рубежом стаж для назначения пенсии;

украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеграф По материалам:

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