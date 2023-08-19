Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях — Finance.ua
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Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях

Личные финансы
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Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях
Неполный месяц работы засчитается в трудовой стаж пенсионера как полноценный: при каких условиях
В период войны государство пытается финансово поддерживать пенсионеров и начислять им основные и дополнительные выплаты. Бывают ситуации, когда годы труда могут быть не отнесены к трудовому стажу. Однако у украинцев возник вопрос, засчитывается ли неполный месяц работы в стаж как полный.
Как объясняют в Пенсионном фонде Украины на странице Facebook, неполный месяц будет считаться полным при условии, когда человек платит минимальный страховой взнос.

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Поэтому украинцу, по желанию, нужно уплатить 1474 гривны. Это минимальный размер взноса, потому что минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен (из суммы нужно вычесть 22%).
Поэтому полный месяц причислится к стажу, если за месяц работнику насчитали зарплату в размере не менее 6700 грн и уплатили с нее страховой взнос. При этом не важно, сколько дней он проработал.

Справка Finance.ua:

  • в Украине новый законопроект предлагает учитывать украинцам приобретенный за рубежом стаж для назначения пенсии;
  • украинские пенсионеры, у которых стаж выше страховой нормы, имеют право на доплату. Она начисляется за каждый год, который был отработан сверх необходимого стажа по закону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеграф
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