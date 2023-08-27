В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются — Finance.ua

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В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются

Личные финансы
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В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются
В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются
В Украине в соответствии с законодательством и связанными с ним нормативными актами существует несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области.
Какие бывают разновидности стажа:
  • трудовой (общий) — это периоды официальной трудовой деятельности, подтверждаемые записями в трудовой книжке;
  • страховой — это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимального страхового взноса (введен с 01.01.2004);
  • специальный — это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение пенсии;
  • льготный — это период трудовой деятельности во вредных, опасных или специфических условиях в течение полного рабочего дня.
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«С момента введения страхового стажа (01.01.2004) значение имеет не фактически отработанное количество лет, а период, в течение которого работодателем уплачены взносы в Пенсионный фонд за наемного работника. Трудовой стаж, полученный до января 2004 года, автоматически приравнивается к страховому стажу», — говорится в сообщении.

Что входит в страховой стаж

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в страховой стаж пенсионера засчитывается:
  • срочная служба в армии;
  • уход за ребенком-инвалидом;
  • военная (несрочная) служба;
  • отпуск по беременности и родам;
  • отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет;
  • срочная альтернативная (невоенная) служба;
  • пребывание на фронте или участие в боевых действиях;
  • период пребывания за границей жен или мужей дипломатов во время службы;
  • инвалидность из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания;
  • исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа;
  • служба в военизированных формированиях, горноспасательных частях и аварийно-спасательных подразделениях, созданных в соответствии с законодательством Украины;
  • срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку/переподготовку и повышение, а также период получения пособия по безработице;
  • уход за инвалидом I группы, лицом, требующим постоянного ухода (по заключению МСЭК), или достигшим 80 лет, если такой уход осуществляет неработающий трудоспособный человек.
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Дополнительно в период до 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются:
  • обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре;
  • период проживания жен офицеров, прапорщиков и мичманов, а также военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности (не более 10 лет).

Какие документы подтверждают стаж

Подтверждение страхового стажа за период трудовой деятельности до 1 июля 2000 осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также других документов о стаже (справок предприятий, учреждений и организаций и т. п.). После 1 июля 2000 года расчет страхового стажа производится по данным персонального учета в Пенсионном фонде Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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