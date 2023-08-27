В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются — Finance.ua

В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются Сегодня 08:32 — Личные финансы

В Украине существует несколько видов стажа работы: чем они отличаются

В Украине в соответствии с законодательством и связанными с ним нормативными актами существует несколько разновидностей стажа работы: трудовой, льготный, специальный и страховой.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Донецкой области.

Какие бывают разновидности стажа:

трудовой (общий) — это периоды официальной трудовой деятельности, подтверждаемые записями в трудовой книжке;

страховой — это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимального страхового взноса (введен с 01.01.2004);

специальный — это суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствующих видах работ, дающая право на досрочное назначение пенсии;

льготный — это период трудовой деятельности во вредных, опасных или специфических условиях в течение полного рабочего дня.

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«С момента введения страхового стажа (01.01.2004) значение имеет не фактически отработанное количество лет, а период, в течение которого работодателем уплачены взносы в Пенсионный фонд за наемного работника. Трудовой стаж, полученный до января 2004 года, автоматически приравнивается к страховому стажу», — говорится в сообщении.

Что входит в страховой стаж

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в страховой стаж пенсионера засчитывается:

срочная служба в армии;

уход за ребенком-инвалидом;

военная (несрочная) служба;

отпуск по беременности и родам;

отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет;

срочная альтернативная (невоенная) служба;

пребывание на фронте или участие в боевых действиях;

период пребывания за границей жен или мужей дипломатов во время службы;

инвалидность из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания;

исполнение обязанностей родителей-воспитателей детских домов семейного типа;

служба в военизированных формированиях, горноспасательных частях и аварийно-спасательных подразделениях, созданных в соответствии с законодательством Украины;

срок получения материальной помощи на профессиональную подготовку/переподготовку и повышение, а также период получения пособия по безработице;

уход за инвалидом I группы, лицом, требующим постоянного ухода (по заключению МСЭК), или достигшим 80 лет, если такой уход осуществляет неработающий трудоспособный человек.

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Дополнительно в период до 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются:

обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, училищах и на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре;

период проживания жен офицеров, прапорщиков и мичманов, а также военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности (не более 10 лет).

Какие документы подтверждают стаж

Подтверждение страхового стажа за период трудовой деятельности до 1 июля 2000 осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также других документов о стаже (справок предприятий, учреждений и организаций и т. п. ). После 1 июля 2000 года расчет страхового стажа производится по данным персонального учета в Пенсионном фонде Украины.

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