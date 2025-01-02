В Пенсионном Фонде сообщили, как выросли выплаты пенсий, субсидий и льгот в Украине за последний год — Finance.ua

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В Пенсионном Фонде сообщили, как выросли выплаты пенсий, субсидий и льгот в Украине за последний год

Казна и Политика
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В Пенсионном Фонде сообщили, как выросли выплаты пенсий, субсидий и льгот в Украине за последний год
В Пенсионном Фонде сообщили, как выросли выплаты пенсий, субсидий и льгот в Украине за последний год
Как сообщил Пенсионный фонд Украины в 2024 году, направлено на выплату пенсий 736,4 млрд гривен. Это на 9,6% (на 64,4 млрд гривен) больше, чем в 2023 году.
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По оперативным данным ПФ в 2024 году:
  • на финансирование пенсий направлено 736,4 млрд грн;
  • на выплату жилищных субсидий и льгот — 39,4 млрд грн;
  • на страховые выплаты — 33,6 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 19,9 млрд грн.
  • 1 января 2025 на оплату больничных профинансировано 11,5 млн грн.
Финансирование пенсионных выплат в январе начнут сегодня, 2 января.
1 января 2025 года предоставлено 23 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Напомним, выплаты действующим пенсионерам пересчитают после пенсионной реформы, размер пенсий должен возрасти у 80% украинцев.
Об этом говорится в законопроекте, разработанном Министерством социальной политики.
В результате реформы в Украине останутся следующие виды пенсий:
  • пенсия по возрасту;
  • пенсия в связи с утратой кормильца;
  • пенсия по инвалидности — до принятия отдельного законодательного акта о введении страховой выплаты лицам, имеющим устойчивое ограничение трудоспособности, и обеспечению лицам, которым назначены пенсии по инвалидности, более высокого уровня гарантий, чем предусмотрено настоящим Законом;
  • пенсия за выслугу лет до принятия отдельного законодательного акта о внедрении профессиональных пенсионных систем.
Прогнозируется, что в результате указанной реформы размеры солидарных пенсий возрастут для 80% пенсионеров. Но если после пересчета окажется, что размер пенсии должен уменьшиться, то ее не будут уменьшать.

Справка Finance.ua:

  • Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам разных надбавок, повышений и дополнительных пенсий. В частности, продолжают выплачивать доплату за донорство в размере около 300 гривен.
  • У украинских пенсионеров есть ряд привилегий от государства, среди которых и льготы на проезд в некоторых видах общественного транспорта. Где не должны платить за проезд пожилые люди, а где им нужно покупать билет.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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