В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов — Finance.ua

В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов Сегодня 15:46 — Личные финансы

В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов

В зарубежных подразделениях ГП «Документ» с 22 мая возобновляется порядок «живой очереди» при оформлении документов.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

«По просьбе граждан Украины зарубежные подразделения ГП „Документ“ возобновляют прием на оформление документов в порядке „живой очереди“ с 22 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

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Также, остается возможность запланировать визит в паспортный сервис посредством предварительной записи в электронную очередь по ссылке

Кроме того, с 22 мая обособленное подразделение ГП «Документ» в Стамбуле начало процесс прекращения деятельности на территории Турции.

Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов возможна до 24 мая.

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«С 25.05.2024 по 30.09.2024 (включительно) мобильные комплексы в городе Стамбул будут работать исключительно для выдачи готовых документов, которые были оформлены до 24.05.2024», — заявили в Паспортном сервисе.

Напомним, ранее Рада поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам. В частности, речь идет о выдаче паспортов для украинцев за рубежом.

Справка Finance.ua:

23 апреля 2024 года консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

В Министерстве внешних дел объяснили, почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом именно сейчас и когда снимут ограничение.

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