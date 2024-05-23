В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов — Finance.ua

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В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов

Личные финансы
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В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов
В паспортных сервисах за рубежом изменили условия приема документов
В зарубежных подразделениях ГП «Документ» с 22 мая возобновляется порядок «живой очереди» при оформлении документов.
Об этом сообщается на сайте учреждения.
«По просьбе граждан Украины зарубежные подразделения ГП „Документ“ возобновляют прием на оформление документов в порядке „живой очереди“ с 22 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
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Также, остается возможность запланировать визит в паспортный сервис посредством предварительной записи в электронную очередь по ссылке.
Кроме того, с 22 мая обособленное подразделение ГП «Документ» в Стамбуле начало процесс прекращения деятельности на территории Турции.
Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов возможна до 24 мая.
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«С 25.05.2024 по 30.09.2024 (включительно) мобильные комплексы в городе Стамбул будут работать исключительно для выдачи готовых документов, которые были оформлены до 24.05.2024», — заявили в Паспортном сервисе.
Напомним, ранее Рада поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг украинцам. В частности, речь идет о выдаче паспортов для украинцев за рубежом.

Справка Finance.ua:

  • 23 апреля 2024 года консульства Украины остановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста. Эту информацию также прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • В Министерстве внешних дел объяснили, почему запретили предоставлять консульские услуги украинцам за рубежом именно сейчас и когда снимут ограничение.

Как обменять украинское водительское удостоверение за рубежом 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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