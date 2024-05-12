Как самостоятельно проверить состояние оформления паспорта и что делать при некорректном отображении информации — Finance.ua

Как самостоятельно проверить состояние оформления паспорта и что делать при некорректном отображении информации Сегодня 13:05 — Личные финансы

Как самостоятельно проверить состояние оформления паспорта и что делать при некорректном отображении информации

Украинцы могут проверить состояние оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта на официальной странице Государственной миграционной службы.

Однако следует помнить, что на период военного положения возможны задержки с оформлением паспортных документов.

Как правильно ввести данные для проверки

Проверить состояние оформления любого вида паспорта можно по ссылке

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В ГМС отмечают, что следует соблюдать определенные правила для корректного отображения информации.

1. Результат поиска будет выведен на странице после ввода серии и номера документа, подтверждения капчи и нажатия кнопки «Поиск» (страница при этом перезагрузится).

2. Серия паспорта в форме книжечки вводится заглавными буквами, свидетельства о рождении — как указано в самом документе.

3. Если серия свидетельства о рождении начинается с 1 или I, в базе может быть один из трех вариантов написания: цифра 1, украинская буква I, латинская буква I, в зависимости от того, как серия была введена оператором при оформлении документа.

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4. Серия и номер документа, на основании которого осуществляется оформление документа для иностранца или лица без гражданства вводится без проставления знаков препинания (точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, три точки, восклицательный знак, вопросительный знак, кавычки, скобки, косная черта, абзац, пробел).

Статусы оформления документов:

Информация не найдена;

Документы приняты /дата/. Идет проверка данных;

Разрешение на персонализацию паспорта предоставлено /дата/;

Данные отправлены в центр персонализации /дата/;

Документ персонализирован;

Документ персонализирован и отправлен в подразделение Миграционной службы /дата/;

Документ доставлен в подразделение Миграционной службы /дата/ и может быть получен заявителем. *

Документ доставлен в подразделение Миграционной службы /дата/ для последующей передачи в ЦПАУ/центр обслуживания «Паспортный сервис». **

Документ доставлен в ЦПАУ/центр обслуживания «Паспортный сервис» /дата/ и готов к выдаче. **

При персонализации документа ГП «Полиграфический комбинат «Украина» обнаружена ошибка в наборе данных /дата/. Вам необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты. ***

Отказано в оформлении документа /дата/. Для получения подробных разъяснений рекомендуем обратиться по месту подачи документов.

В ГМС отметили, что проверку состояния можно проводить только на следующий день после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС.

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В случае, если в течение 48 часов с момента подачи заявления на оформление информация о документе отсутствует в сервисе (статус «Информация не найдена»), заявителю следует обратиться в территориальное подразделение ГМС/ЦПАУ/центр обслуживания «Паспортный сервис», куда подавались документы.

Что делать, если информация отображается некорректно

Для рассмотрения вопроса относительно некорректно отображенного состояния изготовления паспорта, просят обращаться по электронному адресу соответствующего территориального органа ( перечень электронных ящиков ) с указанием своих контактных данных:

фамилия, имя, отчество заявителя (ребенка, если паспорт для выезда за границу оформлялся для него);

серия и номер паспорта гражданина Украины (для проверки состояния оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу) или серия и номер свидетельства о рождении (для проверки состояния оформления паспорта гражданина Украины в виде карты);

область, город, район подачи документов;

дата подачи заявления на получение документов;

контактный телефон.

Получить информацию о состоянии оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, если документы на его оформление подавались в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины, возможно на сайте Министерства иностранных дел Украины по этой ссылке.

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