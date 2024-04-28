Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит — Finance.ua

Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит
Родители могут оформить загранпаспорт для ребенка с рождения сроком 4 года. Уже с 16 лет документ выдается на 10 лет.
Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.
Куда обращаться
Получить услугу можно в:
- территориальных органах и подразделениях Государственной миграционной службы Украины;
- в обособленных подразделениях государственного предприятия «Документ»;
- в ЦПАУ.
Необходимые документы
В соответствующий орган необходимо обращаться со свидетельством о рождении ребенка.
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В случае, если свидетельства о рождении ребенка нет, можно подать выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения, или документ, подтверждающий факт рождения ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства.
В сообщении указано, что если родители или родитель ребенка на момент его рождения были иностранцами или не имели гражданства вовсе, то необходима справка о регистрации лица гражданином Украины.
Для подачи документов понадобится:
- фото размером 10×15 см, сделанное на белом фоне без посторонних предметов;
- ID-карта (она обязательна при оформлении документа ребенку, которому уже исполнилось 14 лет);
- квитанция об оплате услуг.
При оформлении документов один из родителей или опекунов или усыновителей должен иметь паспорт гражданина Украины.
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Изготовление паспорта за 20 рабочих дней стоит 958 грн. За изготовление документа в более короткие сроки — за 7 дней, — уплачивается 1598 грн.
Кто может получить готовый документ
- ребенок, если ему уже исполнилось 16 лет;
- его представитель, подававший документы для оформления загранпаспорта. Документ может получить другое лицо на основании доверенности.
В ведомстве отмечают, что законный представитель должен предъявить паспорт гражданина Украины, а представитель по доверенности — паспорт гражданина Украины и доверенность, удостоверенную нотариусом.
Присутствие ребенка в возрасте 12 лет при получении паспорта обязательно.
Напомним, плата за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу больше не будет взиматься с представителей статусных детей.
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