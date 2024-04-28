Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит — Finance.ua

Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит Сегодня 11:04 — Личные финансы

Загранпаспорт для ребенка: как оформить и сколько стоит, Фото: Depositphotos

Родители могут оформить загранпаспорт для ребенка с рождения сроком 4 года. Уже с 16 лет документ выдается на 10 лет.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.

Куда обращаться

Получить услугу можно в:

территориальных органах и подразделениях Государственной миграционной службы Украины;

в обособленных подразделениях государственного предприятия «Документ»;



в ЦПАУ.



Необходимые документы

В соответствующий орган необходимо обращаться со свидетельством о рождении ребенка.

В случае, если свидетельства о рождении ребенка нет, можно подать выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения, или документ, подтверждающий факт рождения ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства.

В сообщении указано, что если родители или родитель ребенка на момент его рождения были иностранцами или не имели гражданства вовсе, то необходима справка о регистрации лица гражданином Украины.

Для подачи документов понадобится:

фото размером 10×15 см, сделанное на белом фоне без посторонних предметов;

ID-карта (она обязательна при оформлении документа ребенку, которому уже исполнилось 14 лет);



квитанция об оплате услуг.



При оформлении документов один из родителей или опекунов или усыновителей должен иметь паспорт гражданина Украины.

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Изготовление паспорта за 20 рабочих дней стоит 958 грн. За изготовление документа в более короткие сроки — за 7 дней, — уплачивается 1598 грн.

Кто может получить готовый документ

ребенок, если ему уже исполнилось 16 лет;

его представитель, подававший документы для оформления загранпаспорта. Документ может получить другое лицо на основании доверенности.



В ведомстве отмечают, что законный представитель должен предъявить паспорт гражданина Украины, а представитель по доверенности — паспорт гражданина Украины и доверенность, удостоверенную нотариусом.

Присутствие ребенка в возрасте 12 лет при получении паспорта обязательно.

Напомним, плата за автоматизированную обработку данных при оформлении паспорта для выезда за границу больше не будет взиматься с представителей статусных детей.

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