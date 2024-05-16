В парламенте работают над защитой археологических артефактов от «черных археологов» и последствий войны — Finance.ua

В парламенте работают над защитой археологических артефактов от «черных археологов» и последствий войны Сегодня 18:45

В парламенте работают над защитой археологических артефактов от «черных археологов» и последствий войны

В Украине планируется усилить защиту археологических объектов культурного наследия из-за постоянных посягательств со стороны российского агрессора, а также от «черных археологов», которые активизировались с начала войны.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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«Государство планирует разработать специальный механизм для паспортизации памятников археологии, а их учет будет вестись в Государственном реестре недвижимых памятников Украины, информационно-коммуникационную систему которого представили в конце прошлого года», — заявила Шуляк.

Что известно о «черных археологах»

Украинское археологическое наследие ежегодно беднеет из-за так называемых «черных археологов», деятельность которых уже давно сделала Украину международной площадкой по продаже и перепродаже археологических памятников разной степени ценности.

По словам Шуляк, работают целые интернет-платформы, аукционы, которые, по большому счету, являются местами господства «черного рынка». По меньшей мере 70% археологических объектов за последние несколько лет подверглись посторонним незаконным вмешательствам.

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Через аукционы, где продают огромное количество археологических предметов, найденных незаконно или приобретенных нелегально, большинство из которых из Украины, ежегодно проходит количество, которое превышает, например, количество предметов в археологических фондах Национального музея истории Украины.

Из-за несовершенства законодательной базы и недостаточности взаимодействия между органами охраны культурного наследия и правоохранительными органами эти площадки продолжают свою работу.

Что планирует правительство

В законодательных актах отсутствует какое-либо регулирование использования металлодетекторов для поиска археологических объектов, а также надлежащие меры реагирования на незаконные действия на объектах археологии, привлечение к ответственности и т. д.

Механизмы для этого должна наработать межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия. Кроме нашего комитета, к ней привлекаются представители Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике, Министерства культуры и информационной политики и эксперты и специалисты из этой сферы", — пояснила Председатель Комитета по градостроительству.

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Она рассказала, что еще в 2017 году Украина подписала Никосийскую конвенцию о правонарушениях, связанных с культурными ценностями. Это предполагает введение широкого спектра ответственности за совершенные правонарушения по всей цепочке — от выкапывания до торговли и размещения на рынке. То есть страна несет ответственность не только за выкапывание или продажу, но даже за размещение объявления в интернете. Поэтому, поскольку Украина движется в направлении евроинтеграции, одной из задач рабочей группы должна стать адаптация украинского законодательства к европейскому.

Также памятникам археологии нужен учет, который является одной из самых больших проблем украинского культурного наследия — еще в мирное время не было проведено паспортизации археологического наследия на должном уровне, что привело к «выпадению» большинства археологических объектов — поселений, городищ, стоянок, курганов и могильников из Государственного реестра недвижимых достопримечательностей Украины и региональных списков достопримечательностей. Сейчас идет работа по его наполнению.

Парламентарий также констатировала, что черная археология значительно активизировалась с началом военных действий, поскольку началось мародерство и ограбление предметов археологического наследия. В частности, ограбление ряда украинских музеев — Мелитопольского, Мариупольского и т. д. Вдобавок к этому активизировались и оккупанты, ведущие массовые незаконные раскопки в Крыму и на временно оккупированных территориях.

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