Какие убытки понесла инфраструктура Украины из-за российской агрессии (инфографика) — Finance.ua

Какие убытки понесла инфраструктура Украины из-за российской агрессии (инфографика) Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Какие убытки понесла инфраструктура Украины из-за российской агрессии (инфографика)

Из-за российского полномасштабного вторжения украинская инфраструктура понесла колоссальные убытки, ведь враг применяет все имеющееся вооружение. Прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти.

Об этом пишет проект UA War Infographics.

Какие области Украины страдают больше всего

Наибольший ущерб из-за российской агрессии понесла Донецкая область. Ущерб оценивается в 38,7 млрд долларов.

На втором месте Харьковская обл., где ущерб достигает 27,8 млрд долларов.

Среди наиболее пострадавших областей:

Луганская — ущерб инфраструктуре оценивается в 17,8 млрд долларов;

Запорожская — 13,5 млрд долларов;

Херсонская — 12,6 млрд долларов;

Киевская — 11,2 млрд долларов.

Ущерб инфраструктуре Сумской и Николаевской областей оценили в 5,5 и 5,6 млрд долларов соответственно. В Черниговской области эта отметка достигла 3 млрд долларов, в Днепропетровской — 2,9.

Инфографика: UA War Infographics

В то же время есть две области, где ущерб инфраструктуре в результате войны не зафиксирован. Это Тернопольская и Черновицкая области.

Справка Finance.ua:

В 2023 году на нужды восстановления правительством было использовано около 30 млрд грн конфискованных в Украине российских активов;

конфискованных в Украине российских активов; потери в секторе культуры и туризма Украины, включая недополученный доход, составили 19,6 млрд долларов. На долгосрочное восстановление поврежденного и разрушенного нужно 8,9 млрд долларов.



УНІАН По материалам:

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