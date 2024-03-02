В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика) — Finance.ua

В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика)
Окружающая среда Украины значительно пострадала с начала полномасштабного вторжения. Сумма причиненного ущерба оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Больше всего страдает окружающая среда в следующих областях:
- Донецкой — более ₴18 млрд;
- Луганской — более ₴13 млрд;
- Харьковской — почти ₴11,5 млрд.
В Минокружсреды отмечают, что названная сумма не окончательная, ведь специалисты Госэкоинспекции не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Именно поэтому зафиксировать и оценить весь ущерб окружающей среде невозможно.
Как сообщает глава Минокружсреды Руслан Стрелец, за два года полномасштабной войны зафиксировано:
- около 4000 кейсов экоцида;
- 3 млрд грн внешнего ущерба ежедневно;
- оккупация 40% экологически ценных территорий Украины;
- треть украинского леса окопана, сожжена до сих пор в огне;
- более 150 млн тонн выбросов в атмосферу, которых без этой войны не было бы.
Каховская катастрофа. Мировые рекорды ракетных обстрелов. Безвозвратно разрушены экосистемы. 156 000 кв км заминированных земель. Пожары и опустынивание. Ни одного уголка в стране, куда бы не добралась война. Страшная статистика, с которой мы будем иметь дело после деоккупации", — сказал Стрелец.
Напомним, по оценкам ЮНЕСКО, на восстановление культурных объектов и туристической отрасли Украине уйдет около 9 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. В то же время украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода в ходе полномасштабной войны с россией.
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