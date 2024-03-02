В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика) — Finance.ua

В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика) Сегодня 16:05 — Казна и Политика

В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика), Фото: vikna.tv

Окружающая среда Украины значительно пострадала с начала полномасштабного вторжения. Сумма причиненного ущерба оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Больше всего страдает окружающая среда в следующих областях:

Донецкой — более ₴18 млрд;

Луганской — более ₴13 млрд;

Харьковской — почти ₴11,5 млрд.

В Минокружсреды отмечают, что названная сумма не окончательная, ведь специалисты Госэкоинспекции не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Именно поэтому зафиксировать и оценить весь ущерб окружающей среде невозможно.

Инфографика: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Как сообщает глава Минокружсреды Руслан Стрелец, за два года полномасштабной войны зафиксировано:

около 4000 кейсов экоцида;

3 млрд грн внешнего ущерба ежедневно;

оккупация 40% экологически ценных территорий Украины;

треть украинского леса окопана, сожжена до сих пор в огне;

более 150 млн тонн выбросов в атмосферу, которых без этой войны не было бы.

Каховская катастрофа. Мировые рекорды ракетных обстрелов. Безвозвратно разрушены экосистемы. 156 000 кв км заминированных земель. Пожары и опустынивание. Ни одного уголка в стране, куда бы не добралась война. Страшная статистика, с которой мы будем иметь дело после деоккупации", — сказал Стрелец.

9 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. В то же время украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода в ходе полномасштабной войны с россией. Напомним, по оценкам ЮНЕСКО, на восстановление культурных объектов и туристической отрасли Украине уйдет околов течение следующих 10 лет. В то же время украинский культурный и туристический секторы потерялидохода в ходе полномасштабной войны с россией.

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