В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика) — Finance.ua
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В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика)

Казна и Политика
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В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика)
В Минокружсреды оценили ущерб, причиненный украинской окружающей среде российской агрессией (инфографика), Фото: vikna.tv
Окружающая среда Украины значительно пострадала с начала полномасштабного вторжения. Сумма причиненного ущерба оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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Больше всего страдает окружающая среда в следующих областях:
  • Донецкой — более ₴18 млрд;
  • Луганской — более ₴13 млрд;
  • Харьковской — почти ₴11,5 млрд.
В Минокружсреды отмечают, что названная сумма не окончательная, ведь специалисты Госэкоинспекции не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Именно поэтому зафиксировать и оценить весь ущерб окружающей среде невозможно.
Инфографика: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Инфографика: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Как сообщает глава Минокружсреды Руслан Стрелец, за два года полномасштабной войны зафиксировано:
  • около 4000 кейсов экоцида;
  • 3 млрд грн внешнего ущерба ежедневно;
  • оккупация 40% экологически ценных территорий Украины;
  • треть украинского леса окопана, сожжена до сих пор в огне;
  • более 150 млн тонн выбросов в атмосферу, которых без этой войны не было бы.
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Каховская катастрофа. Мировые рекорды ракетных обстрелов. Безвозвратно разрушены экосистемы. 156 000 кв км заминированных земель. Пожары и опустынивание. Ни одного уголка в стране, куда бы не добралась война. Страшная статистика, с которой мы будем иметь дело после деоккупации", — сказал Стрелец.
Напомним, по оценкам ЮНЕСКО, на восстановление культурных объектов и туристической отрасли Украине уйдет около 9 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. В то же время украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода в ходе полномасштабной войны с россией.
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