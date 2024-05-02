Убытки аграриев Донбасса от полномасштабной войны превысили 5 миллиардов — Finance.ua

Убытки аграриев Донбасса от полномасштабной войны превысили 5 миллиардов Сегодня 09:20

Зафиксированные убытки аграрных предприятий Донбасса от вражеской агрессии с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигают более 5 млрд грн.

Об этом на брифинге заявила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Елена Рыбакова, передает Укринформ.

«Общая зафиксированная сумма убытков на наших аграрных предприятиях достигла более пяти миллиардов гривен. Это только посчитанных, потому что еще сколько есть непосчитанных, потому что до территорий там невозможно добраться, обследовать. Плюс еще готовят (информацию — ЭП) по территории, которая находится на территории, которая сейчас была оккупирована», — отметила Рыбакова.

По ее словам, в настоящее время 352 сельхозпредприятия числятся в реестре компаний, которые с начала полномасштабной войны получили повреждения и убытки на территории Донбасса, подконтрольной украинским властям.

«До полномасштабной войны, в 2021 году, на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, работало около 850 агропредприятий. Сейчас пострадали и понесли убытки 352 предприятия, работающих в регионе… Сколько точно предприятий выехало из области, трудно сказать, потому что каждый день меняются обстоятельства», — добавила чиновник.

Економічна Правда По материалам:

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