Убытки аграриев Донбасса от полномасштабной войны превысили 5 миллиардов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Убытки аграриев Донбасса от полномасштабной войны превысили 5 миллиардов

9
Зафиксированные убытки аграрных предприятий Донбасса от вражеской агрессии с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигают более 5 млрд грн.
Об этом на брифинге заявила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Елена Рыбакова, передает Укринформ.
«Общая зафиксированная сумма убытков на наших аграрных предприятиях достигла более пяти миллиардов гривен. Это только посчитанных, потому что еще сколько есть непосчитанных, потому что до территорий там невозможно добраться, обследовать. Плюс еще готовят (информацию — ЭП) по территории, которая находится на территории, которая сейчас была оккупирована», — отметила Рыбакова.
По ее словам, в настоящее время 352 сельхозпредприятия числятся в реестре компаний, которые с начала полномасштабной войны получили повреждения и убытки на территории Донбасса, подконтрольной украинским властям.
«До полномасштабной войны, в 2021 году, на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, работало около 850 агропредприятий. Сейчас пострадали и понесли убытки 352 предприятия, работающих в регионе… Сколько точно предприятий выехало из области, трудно сказать, потому что каждый день меняются обстоятельства», — добавила чиновник.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.