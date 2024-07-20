В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году — Finance.ua

В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году Сегодня 14:19

В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году, Фото: Freepik

Население Украины может сократиться до 15,3 миллионов человек к 2100 году.

Об этом говорится в пересмотре прогнозов народонаселения мира на 2024 год, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.

По данным ООН, на 1 января 2024 года население Украины составило 37 миллионов 441 тысячу человек.

ООН предусматривает, что к 2026 году население Украины будет расти и достигнет 39,7 миллиона, после чего количество людей в стране станет ежегодно уменьшаться.

В частности, прогнозируют:

в 2050 году в Украине будет уже 32 миллиона 165 тысяч населения;

в 2069 году — 25,1 миллиона;

в 2081 году — 20,9 миллиона;

в 2091 году — 17,7 миллиона.

А уже в 2100 может идти речь о 15,3 миллиона населения.

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В то же время население Земли, по прогнозам ООН, к 2084 году достигнет своего максимума в этом столетии и составит 10,3 миллиарда человек.

В то же время средняя продолжительность жизни до конца XXI века составит 81,7 лет. При этом если мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, то женщины — почти 84 года.

Напомним, по данным Евростата, в 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью.

theБабель По материалам:

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