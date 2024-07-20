В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году — Finance.ua

В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году
Население Украины может сократиться до 15,3 миллионов человек к 2100 году.
Об этом говорится в пересмотре прогнозов народонаселения мира на 2024 год, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.
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По данным ООН, на 1 января 2024 года население Украины составило 37 миллионов 441 тысячу человек.
ООН предусматривает, что к 2026 году население Украины будет расти и достигнет 39,7 миллиона, после чего количество людей в стране станет ежегодно уменьшаться.
В частности, прогнозируют:
- в 2050 году в Украине будет уже 32 миллиона 165 тысяч населения;
- в 2069 году — 25,1 миллиона;
- в 2081 году — 20,9 миллиона;
- в 2091 году — 17,7 миллиона.
А уже в 2100 может идти речь о 15,3 миллиона населения.
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В то же время население Земли, по прогнозам ООН, к 2084 году достигнет своего максимума в этом столетии и составит 10,3 миллиарда человек.
В то же время средняя продолжительность жизни до конца XXI века составит 81,7 лет. При этом если мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, то женщины — почти 84 года.
Напомним, по данным Евростата, в 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью.
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