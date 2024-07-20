В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году

24
В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году
В ООН спрогнозировали, какое количество людей будет жить в Украине в 2100 году, Фото: Freepik
Население Украины может сократиться до 15,3 миллионов человек к 2100 году.
Об этом говорится в пересмотре прогнозов народонаселения мира на 2024 год, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.
Читайте также
По данным ООН, на 1 января 2024 года население Украины составило 37 миллионов 441 тысячу человек.
ООН предусматривает, что к 2026 году население Украины будет расти и достигнет 39,7 миллиона, после чего количество людей в стране станет ежегодно уменьшаться.
В частности, прогнозируют:
  • в 2050 году в Украине будет уже 32 миллиона 165 тысяч населения;
  • в 2069 году — 25,1 миллиона;
  • в 2081 году — 20,9 миллиона;
  • в 2091 году — 17,7 миллиона.
А уже в 2100 может идти речь о 15,3 миллиона населения.
Читайте также
В то же время население Земли, по прогнозам ООН, к 2084 году достигнет своего максимума в этом столетии и составит 10,3 миллиарда человек.
В то же время средняя продолжительность жизни до конца XXI века составит 81,7 лет. При этом если мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, то женщины — почти 84 года.
Напомним, по данным Евростата, в 2023 году миграция в страны Европейского Союза способствовала росту общей численности населения, даже несмотря на то, что смертность продолжала преобладать над рождаемостью.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🔍

По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.