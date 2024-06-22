В Украине быстро растут реальные доходы населения — Finance.ua

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В Украине быстро растут реальные доходы населения

Казна и Политика
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В Украине быстро растут реальные доходы населения
В Украине быстро растут реальные доходы населения
В Украине номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию.
Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время презентации Отчета о финансовой стабильности — июнь 2024 года.
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Она сообщила, что на это влияет снижение безработицы и усиление конкуренции работодателей за работников, а также увеличение выплат в бюджетных учреждениях и денежного довольствия военнослужащих.
Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад.
По словам Дадашовой, это означает много хорошего, позитивного для банковского сектора. В частности, это улучшает спрос потребительский и соответственно улучшает спрос на потребительские ссуды.
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«Учитывая, что доходы остаются высокими и растут, в частности в категории банковских клиентов, там проникновение кредитования в доходы довольно низкое», — сказала Дадашова.
Она отметила, что это говорит о том, что есть простор для наращивания банковских операций и дальнейшего кредитования.
То есть, для банковского бизнеса ситуация благоприятная. Кроме того, ситуация для банков благоприятна из-за того, что эти доходы оседают на счетах.
Остается достаточно хорошим высокий показатель прироста депозитов и текущих счетов к доходам, получаемым населением. То есть нет проблем, которые банки фиксировали бы в плане снижения заинтересованности к держанию своих средств именно в системе — это делает стабильным фондирование.
Однако Дадашова отметила, что будут следить дальше, есть определенная неопределенность перспектив.
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«Эта не определенность транслируется в опасения в инвестиции в более длинные активы, опасения брать рыночную ипотеку, то есть есть факторы, которые сдерживают кредитование. Есть факторы, которые сдерживают и более длинные вклады, то есть та самая опять же не определенность. Но сейчас ситуация лучше, чем была, например, 6 месяцев назад с точки стороны рисков для финансовой системы», — сообщила Дадашова.
При этом предприятия продолжают испытывать нехватку квалифицированных работников: более половины опрошенных Минэкономики и МОМ в феврале-марте работодателей отмечает, что поиск работников — главная сложность деятельности.
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По материалам:
УНН
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