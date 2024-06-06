Доходы госбюджета уменьшаются 4 месяц подряд — Finance.ua

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Доходы госбюджета уменьшаются 4 месяц подряд

Казна и Политика
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Доходы госбюджета уменьшаются 4 месяц подряд
Доходы госбюджета уменьшаются 4 месяц подряд
За май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд гривен, это меньше, чем в феврале, марте и апреле.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,9% (+6,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 112,1% (+5,2 млрд грн), отмечает Минфин.
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В целом, по итогам мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Всего с начала 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 775,4 млрд гривен. При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 111,3% (+44,7 млрд грн), Государственной таможенной службой — 109,1% (+19,6 млрд грн).
Кроме того, в виде международной помощи (грантов) Украина получила с начала года 40,3 млрд гривен.
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Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-мае 2024 составили 208,2 млрд грн, из которых 45 млрд грн поступило в мае.
В целом, по итогам января-мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 074,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. В то же время за январь-май 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составляли 1 544,5 млрд грн, в том числе общего фонда — 1 257 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — май 2024 составили 612 млрд грн, из которых от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 189,5 млрд грн. Из внешних источников поступило 422,5 млрд грн (или около $10,8 млрд).
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При этом платежи по погашению государственного долга за январь — май 2024 составили 201,7 млрд грн (91,5% плана), платежи по обслуживанию — 101,7 млрд грн (91,6% плана).
По материалам:
Фінансовий клуб
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