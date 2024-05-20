Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета — Finance.ua

Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета Сегодня 09:12

Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Несмотря на запланированную в этом году международную помощь на уровне 37 миллиардов долларов, в первом квартале страна получила всего 10% от ожидаемой суммы. Соответственно правительство применило меры, что позволило мобилизовать около 420 миллиардов гривен для финансирования критических потребностей.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра финансов, ожидаемая финансовая поддержка для Украины на этот год составляет 37 миллиардов долларов. Эти средства уже обеспечены партнерами, но во многом успех их получения зависит от Украины, которая должна реализовать необходимый пакет реформ.

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«Еще с сентября прошлого года у нас было понимание, что помощь может задержаться, поэтому мы начали ряд мер», — говорит Марченко.

По словам министра, меры включают:

перенаправление части военного НДФЛ в государственный бюджет;

направление начисления дивидендов от госпредприятий на начало года;

направление доходов Национального банка в бюджет раньше, чем это ожидалось;

введение дополнительного налога на сверхприбыли банков в размере 50%, который начали получать с первого полугодия этого года фактически в первом квартале.

«Это позволило нам мобилизовать около 420 миллиардов гривен и перекрыть те потребности, средства на которые мы не получили от наших партнеров. Потому что в первом квартале мы получили 10% от запланированного. Поэтому должны рассчитывать и на собственный ресурс», — добавил министр финансов.

УНН По материалам:

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