Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца — Finance.ua
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Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца

Казна и Политика
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Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца
Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца
В течение января-апреля 2024 года наибольшую долю по уплате налогов и сборов в сводный бюджет обеспечила отрасль финансовой и страховой деятельности — 15,7%.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
В тройку лидеров вошли оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (15,6%), а также перерабатывающая промышленность (14,2%). На государственное управление, оборону и обязательное социальное страхование пришлось 10,7%.
Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца
Наибольший рост оплаты за январь — апрель 2024 года по отношению к январю — апрелю 2023 года произошел в следующих отраслях:
  • финансовая и страховая деятельность — рост в 8,7 раза, или на 76,4 млрд гривен;
  • оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — рост на 25,4% или на 17,4 млрд гривен;
  • перерабатывающая промышленность — рост на 18,1% или на 12 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — рост на 40,3% или на 9,8 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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