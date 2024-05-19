Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца — Finance.ua

Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца Сегодня 11:09 — Казна и Политика

Какие отрасли обеспечили наибольшее количество поступлений в бюджет за 4 месяца

В течение января-апреля 2024 года наибольшую долю по уплате налогов и сборов в сводный бюджет обеспечила отрасль финансовой и страховой деятельности — 15,7%.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В тройку лидеров вошли оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (15,6%), а также перерабатывающая промышленность (14,2%). На государственное управление, оборону и обязательное социальное страхование пришлось 10,7%.

Наибольший рост оплаты за январь — апрель 2024 года по отношению к январю — апрелю 2023 года произошел в следующих отраслях:



финансовая и страховая деятельность — рост в 8,7 раза, или на 76,4 млрд гривен;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — рост на 25,4% или на 17,4 млрд гривен;



перерабатывающая промышленность — рост на 18,1% или на 12 млрд грн;



транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — рост на 40,3% или на 9,8 млрд гривен.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.