Украина в этом году рассчитывает получить $50 миллиардов доходов от замороженных активов рф — Свириденко — Finance.ua
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Украина в этом году рассчитывает получить $50 миллиардов доходов от замороженных активов рф — Свириденко

Казна и Политика
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Украина в этом году рассчитывает получить $50 миллиардов доходов от замороженных активов рф — Свириденко
Украина в этом году рассчитывает получить $50 миллиардов доходов от замороженных активов рф — Свириденко
В Минэкономики надеются, что Украина до конца этого года получит 50 млрд долл. доходов от замороженных в Европейском Союзе российских активов.
Об этом сказала министр экономики Юлия Свириденко.
«Сегодня мы можем планировать, как использовать эти ресурсы на приоритетные нужды, в частности в секторе безопасности и обороны. Надеемся, что вскоре будет наработан соответствующий механизм, и мы получим эти средства до конца этого года», — сказала Свириденко.
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По ее словам, возможность использовать доходы от обездвиженных российских активов придаст больше уверенности и обеспечит макроэкономическую стабильность стране в 2025 году.
Напомним, США готовы предоставить Украине кредит на 50 млрд долл., который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС продлит санкции против москвы на неопределенный срок.
По материалам:
Укрінформ
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