США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины — Finance.ua

США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины Сегодня 10:32 — Казна и Политика

США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины

Использовать доходы от замороженных на Западе активов россии, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. При этом нет правовых возражений.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Deutsche Welle

Таким образом, американская чиновник отреагировала на критику решения G7 выделить Киеву 50 млрд долларов под залог этих доходов.

Джанет Йеллен отметила, что сами по себе активы Центробанка рф, замороженные в западных странах, останутся неприкосновенными (речь идет о 260 млрд евро, большая часть из которых хранится в европейском депозитарии Euroclear). При этом россия не имеет права на проценты от инвестирования этих средств, которые ежегодно составляют от 2,5 до 3,5 млрд евро.

«Таким образом, никакой юридической проблемы здесь нет», — добавила глава Минфина США.

Отметим, что на прошлой неделе российский диктатор владимир путин назвал план G7 «воровством» и пригрозил, что это «не останется безнаказанным». В МИД рф также пригрозили ответными мерами и добавили, что использование замороженных российских активов для помощи Украине является очередным ударом по международному праву.

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