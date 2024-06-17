США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины

Казна и Политика
0
США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины
США считают законным использовать активы рф для поддержки Украины
Использовать доходы от замороженных на Западе активов россии, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. При этом нет правовых возражений.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Deutsche Welle.
Читайте также
Таким образом, американская чиновник отреагировала на критику решения G7 выделить Киеву 50 млрд долларов под залог этих доходов.
Джанет Йеллен отметила, что сами по себе активы Центробанка рф, замороженные в западных странах, останутся неприкосновенными (речь идет о 260 млрд евро, большая часть из которых хранится в европейском депозитарии Euroclear). При этом россия не имеет права на проценты от инвестирования этих средств, которые ежегодно составляют от 2,5 до 3,5 млрд евро.
Читайте также
«Таким образом, никакой юридической проблемы здесь нет», — добавила глава Минфина США.
Отметим, что на прошлой неделе российский диктатор владимир путин назвал план G7 «воровством» и пригрозил, что это «не останется безнаказанным». В МИД рф также пригрозили ответными мерами и добавили, что использование замороженных российских активов для помощи Украине является очередным ударом по международному праву.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.