Страны G7 выделят Украине $50 млрд из доходов от замороженных активов рф — СМИ Сегодня 10:17

Страны G7 выделят Украине $50 млрд из доходов от замороженных активов рф — СМИ

Лидеры «Большой семерки» согласились предоставить Украине до конца года кредит в 50 миллиардов долларов, привлекая доходы от замороженных российских активов.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на AFP.

В преддверии саммита G7 в Италии, который состоится уже сегодня, 13 июня, и будет сосредоточен на поддержке Украины, представитель президента Франции подтвердил, что лидеры пришли к согласию в вопросе использования прибыли от заблокированных российских активов.

Что известно об этом

Страны «Большой семерки» хотят использовать прибыль с процентов замороженных активов российского центрального банка как залог для кредита Украине размером 50 млрд долларов. В настоящее время заблокированными остаются около 325 млрд долларов, сообщает AFP.

Президент США Джо Байден планирует встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским 17 июня, где может объявить о предоставлении кредита.

Читайте также Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины

По словам собеседника AFP из администрации Макрона, изначально это была американская инициатива. Он пояснил, что заем Украине планируют погасить «поступлениями от замороженных российских активов».

Однако если по тем или иным причинам российские активы будут разблокированы или поступлений недостаточно для финансирования кредита, то «придется подумать о том, как распределить нагрузку», добавил источник.

Справка Finance.ua:

В конце января 2024 года в Министерстве юстиции Украины заявили, что ЕС аккумулирует замороженные российские активы, а сверхприбыли от них может передать Украине. Речь шла о российских активах на 260 млрд евро, 210 из которых заморожены на территории Бельгии и Люксембурге.

19 марта Bloomberg сообщил, что Евросоюз подготовил закон, который позволит Украине получить доходы от замороженных активов рф уже в июле.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планирует предложить странам ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов для военной поддержки Украины.



hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.