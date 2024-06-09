Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины — Finance.ua

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины Сегодня 22:12 — Казна и Политика

Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины

Президенты США и Франции обязуются поддержать усилия ЕС и G7 по извлечению прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

Читайте также Чехия избавится от зависимости от российской нефти до середины 2025 года — премьер

Как говорится в заявлении Белого дома, президенты «обязуются поддержать усилия Европейского Союза и стран „Группы семи“ по получению чрезвычайной прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины согласно международному праву и нашим соответствующим правовым системам и процессам принятия решений».

Президенты также выразили «сильную обеспокоенность поставками оружия, особенно из Ирана и КНДР», а также материалов и компонентов двойного назначения для военного производства, которые россия использует для восстановления своей военной и оборонной промышленной базы для продолжения войны против Украины.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Франция поддерживают действия по ограничению доступа к американской и французской финансовым системам для тех, кто участвует в таких поставках.

Также Франция и США разделяют общую приверженность поддержке работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по выявлению и документированию нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны российских войск.

Напомним, Евросоюз принял использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украины. Первый транш Киеву поступит в течение лета 2024 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.