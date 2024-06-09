Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины — Finance.ua

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Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины

Казна и Политика
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Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины
Байден и Макрон поддержали использование прибыли от замороженных активов россии в пользу Украины
Президенты США и Франции обязуются поддержать усилия ЕС и G7 по извлечению прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.
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Как говорится в заявлении Белого дома, президенты «обязуются поддержать усилия Европейского Союза и стран „Группы семи“ по получению чрезвычайной прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины согласно международному праву и нашим соответствующим правовым системам и процессам принятия решений».
Президенты также выразили «сильную обеспокоенность поставками оружия, особенно из Ирана и КНДР», а также материалов и компонентов двойного назначения для военного производства, которые россия использует для восстановления своей военной и оборонной промышленной базы для продолжения войны против Украины.
Отмечается, что Соединенные Штаты и Франция поддерживают действия по ограничению доступа к американской и французской финансовым системам для тех, кто участвует в таких поставках.
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Также Франция и США разделяют общую приверженность поддержке работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по выявлению и документированию нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны российских войск.
Напомним, Евросоюз принял использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украины. Первый транш Киеву поступит в течение лета 2024 года.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов.

российские активы: сколько средств и в каких странах заморожено

По материалам:
УНН
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