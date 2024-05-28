Зеленский: уже в этом году Украина может получить €1,7 миллиарда доходов от замороженных активов рф — Finance.ua

Зеленский: уже в этом году Украина может получить €1,7 миллиарда доходов от замороженных активов рф Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Зеленский: уже в этом году Украина может получить €1,7 миллиарда доходов от замороженных активов рф

В текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

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«Сегодня мы обсудили, что в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов. Также есть решение для восстановления — Бельгия будет выделять средства для восстановления Черниговщины. Также работаем над тем, чтобы в Украине открылся офис Бельгийского государственного агентства по вопросам развития», — рассказал Зеленский.

Кроме того, отметил глава государства, подписанное сегодня двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки предусматривает военную помощь, по меньшей мере, 977 млн ​​евро в текущем году.

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«Они будут направлены на вполне конкретную защиту жизни людей от российского террора. Также на укрепление безопасности наших народов будет направлено и наше сотрудничество в развитии оборонной промышленности, и это тоже зафиксировано в соглашении», — отметил президент.

По его словам, Украина также будет очень благодарна, если европейские партнеры примут новый санкционный пакет против агрессии россии.

Укрінформ По материалам:

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