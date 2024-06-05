Чехия избавится от зависимости от российской нефти до середины 2025 года — премьер — Finance.ua
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Чехия избавится от зависимости от российской нефти до середины 2025 года — премьер

Энергетика
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Чехия избавится от зависимости от российской нефти до середины 2025 года — премьер
Чехия избавится от зависимости от российской нефти до середины 2025 года — премьер
Премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее до середины следующего года.
Об этом политик заявил после встречи с руководством госкомпании Mero на Центральном нефтеналивном терминале Nelahozeves, сообщает Radio Prague International.
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Фиала намерена запросить отмену льгот на импорт российской нефти, которой сейчас пользуется Чехия, сразу после завершения проекта расширения итальянского нефтепровода TAL.
Отмечается, что техническая модификация итальянского нефтепровода завершается до конца 2024 года. Затем состоятся обрабатывающие работы и эксплуатационные испытания.
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По словам чешского премьера, через 60 лет с начала подключения к нефтепроводу «Дружба» Чехия не будет зависеть от российской нефти.
После расширения нефтепровод TAL будет поставлять в Чехию дополнительные 4 миллиона тонн нефти в год. Этот объем покроет потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в городах Литвинов и Кралупы-на-Влтаве.
По материалам:
Укрінформ
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