Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф — Finance.ua

Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф Сегодня 19:46 — Энергетика

Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф

Только через два года Европа сумела взять в свои руки свою «энергетическую судьбу» и ощутимо сократить зависимость от российских энергоносителей, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен.

«В прошлом году уже только одна двадцатая часть энергии, потребленной в Европейском Союзе, происходила из россии», — сказала глава ЕК, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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При этом она отметила, что энергетический кризис создал напряженность в европейской экономике, породил страхи.

«Но эти страхи в конце концов оказались необоснованными», — считает фон дер Ляен.

По ее словам, цены даже снизились при том, что была особенно холодная погода, а газохранилища были заполнены в достаточной степени.

«Это показывает, что Европа сегодня гораздо более устойчивая в своей энергетической системе», — констатировала глава ЕК.

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