Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф — Finance.ua
Место для вашей рекламы

Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф

Энергетика
11
Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф
Глава ЕК отметила сокращение энергетической зависимости ЕС от рф
Только через два года Европа сумела взять в свои руки свою «энергетическую судьбу» и ощутимо сократить зависимость от российских энергоносителей, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен.
«В прошлом году уже только одна двадцатая часть энергии, потребленной в Европейском Союзе, происходила из россии», — сказала глава ЕК, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Читайте также
При этом она отметила, что энергетический кризис создал напряженность в европейской экономике, породил страхи.
«Но эти страхи в конце концов оказались необоснованными», — считает фон дер Ляен.
По ее словам, цены даже снизились при том, что была особенно холодная погода, а газохранилища были заполнены в достаточной степени.
«Это показывает, что Европа сегодня гораздо более устойчивая в своей энергетической системе», — констатировала глава ЕК.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме